Ce n'est pas la première incursion de Caterpillar dans le domaine de l'autonomie. L'entreprise explore ces technologies depuis plus de trente ans, notamment à travers un partenariat historique avec l'université Carnegie Mellon dans les années 80.

Ces efforts ont abouti à l'une des plus grandes flottes minières autonomes au monde, des machines capables d'opérer sans intervention humaine dans des conditions extrêmes.

Fort de cette expérience, le constructeur passe maintenant à la vitesse supérieure en s'attaquant au secteur plus complexe et variable de la construction.

Qu'est-ce que l'IA de Nvidia apporte concrètement ?

Le partenariat avec Nvidia permet à Caterpillar d'intégrer des plateformes matérielles et logicielles de pointe. La collaboration s'articule autour de la puissante plateforme Nvidia Jetson Thor, conçue pour l'IA physique.

Un premier projet pilote est en cours sur la mini-pelle Cat 306 CR, intégrant un système baptisé Cat AI. Cet assistant intelligent peut répondre aux questions de l'opérateur, fournir des conseils de sécurité ou encore planifier la maintenance.

Il cherche à donner aux professionnels sur le terrain un accès direct aux informations cruciales, sans qu'ils aient à quitter leur cabine pour consulter un ordinateur.

Au-delà de l'assistant : vers des chantiers connectés

L'un des bénéfices majeurs de cette technologie réside dans la collecte massive de données. Selon l'entreprise, ses machines envoient déjà près de 2 000 messages par seconde.

Ces informations alimenteront des jumeaux numériques de chantiers, construits à l'aide des bibliothèques Nvidia Omniverse.

Ces simulations permettront d'optimiser la planification, de calculer les besoins en matériaux avec une précision inégalée et de tester différents scénarios avant même le début des travaux. Il s'agit de créer un véritable système nerveux numérique pour les opérations de construction.

Une stratégie globale pour l'industrie lourde

Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Nvidia qui considère l'IA physique comme sa prochaine grande frontière. Pour le fabricant de puces, l'IA ne se limite plus aux logiciels et aux modèles de langage ; elle doit désormais interagir avec le monde réel.

L'alliance avec un acteur historique comme Caterpillar est emblématique de cette vision. De son côté, le constructeur ne se contente pas d'équiper ses nouvelles machines, mais transforme également ses propres usines en utilisant l'IA pour optimiser la production et la chaîne d'approvisionnement.

En parallèle, l'entreprise a promis un investissement de 25 millions de dollars pour la formation de la main-d'œuvre aux nouveaux métiers de l'ère numérique. Reste à voir à quelle vitesse cette technologie, déjà éprouvée dans les mines, se démocratisera sur les chantiers plus traditionnels, posant de nouvelles questions sur l'évolution des compétences humaines.