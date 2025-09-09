Le marché européen des véhicules électriques fait face à une forte demande de batteries offrant à la fois une longue autonomie, une recharge rapide et une sécurité maximale.

Pour répondre à ces exigences, CATL, leader mondial des fabricants de batteries, vient de lancer sa nouvelle batterie Shenxing Pro, spécialement conçue pour l'Europe.

Cette innovation s’appuie sur une chimie lithium-fer-phosphate (LFP) améliorée, associée à une technologie brevetée NP 3.0 (No Propagation 3.0) visant à renforcer la sécurité. Avec ses performances impressionnantes, cette batterie ouvre une nouvelle ère dans la mobilité électrique sur le vieux continent.

Une autonomie record adaptée au marché européen

La batterie Shenxing Pro se décline en deux modèles, tous deux pensés pour s’adapter aux habitudes de conduite européennes, notamment sur autoroute. Le premier modèle est une batterie « longue durée » capable de parcourir jusqu’à 758 km selon le cycle européen WLTP.

Cette distance dépasse largement les standards habituels des batteries LFP, souvent limitées entre 300 et 500 km. Par ailleurs, la batterie garde une performance remarquable sur la durée, avec seulement 9% de perte de capacité après 200 000 km, et une garantie étendue allant jusqu’à 12 ans ou 1 million de kilomètres. Cette longévité attire particulièrement les acteurs du leasing auto et les conducteurs recherchant un investissement pérenne.

Recharge ultra rapide et efficacité en conditions froides

Le second modèle Shenxing Pro offre une recharge exceptionnelle, capable d’ajouter 478 km d’autonomie en seulement 10 minutes, soit une vitesse de charge de 12C, une première pour une batterie LFP.

Cette capacité est cruciale en Europe, où les trajets peuvent être longs et les infrastructures pour la recharge encore en développement. Par ailleurs, la batterie maintient une efficacité élevée même à basse température, avec la possibilité d’ajouter plus de 410 km d’autonomie à –20°C. Ce point est essentiel pour les automobilistes dans les régions continentales où le froid impacte les véhicules électriques.

Technologie de pointe pour la sécurité et la durabilité

La Shenxing Pro est équipée de la technologie No Propagation 3.0, une avancée majeure pour la sécurité des batteries. Cette innovation permet à la batterie de continuer à fournir de l'énergie pendant plus d'une heure en cas de défaillance thermique, tout en évitant la propagation du feu ou de la fumée visible, ce qui réduit fortement les risques d'accidents secondaires liés à des incendies.

En cas d'accident, la batterie reste fonctionnelle et permet d'évacuer le véhicule vers une zone sans risque sans craindre l'embrasement ou la diffusion de fumées toxiques.

La conception en « Wave Cells » optimise aussi la rigidité et le refroidissement du pack, améliorant la résistance mécanique et le contrôle thermique. Cette innovation contribue à la durabilité et à l’efficacité globale, répondant aux standards rigoureux des constructeurs européens.

Expansion industrielle de CATL en Europe

Pour accompagner ce lancement, CATL déploie une stratégie industrielle ambitieuse en Europe. La société dispose déjà d’usines en Allemagne (Erfurt) et en Hongrie (Debrecen), cette dernière devant démarrer sa production sous peu avec une capacité annuelle de 100 GWh prévue.

Un troisième site est en construction en Espagne grâce à un partenariat avec Stellantis. Ces infrastructures stratégiques permettent à CATL de produire localement des batteries adaptées au marché européen, réduisant coûts et délais. Ce déploiement massif est un atout pour la compétitivité de l’Europe dans la mobilité électrique et renforce l’alliance avec des grands groupes comme BMW, Volkswagen et Stellantis.

Avec une part de marché mondiale proche de 40% et plus de 20 millions de véhicules équipés dans le monde, CATL affirme ici sa volonté de jouer un rôle central dans la transition énergétique européenne, malgré son origine chinoise et les contraintes associées.

La batterie Shenxing Pro pose un jalon important, combinant autonomie, rapidité de recharge, sécurité et longévité, des critères désormais incontournables pour convaincre un marché européen exigeant.