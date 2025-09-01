En ce début de semaine, les ventes flash Amazon vous offrent des promos limitées sur l’informatique, l’audio et plus encore. Découvrez-en quelques-unes ci-dessous !
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Plafonnier LED connecté Philips Hue Devote White and Color Ambiance à 64,99 € soit -19% (rond 30 cm, 16,6W, 2000 lumens)
- Apple Magic Mouse - Surface Multi‑Touch USB-C - Blanc à 65 € soit -21% (et prix officiel 119 €)
- SSD interne Lexar NM790 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 M.2 2280 - 2 To à 128,24 € soit -5% (jusqu'à 7400 Mo/s, compatible PS5)
- Clavier mécanique gaming sans fil ASUS ROG Strix Scope II 96 - Noir à 137,74 € soit -5% (et prix officiel 189,99 €) (connectivité tri-mode, switches mécaniques ROG NX pré-lubrifiés et remplaçables à chaud, stabilisateurs de clavier ROG, capuchons de touches ABS doubleshot et mousse d'amortissement en silicone, repose-poignets...)
- Écouteurs Bluetooth à oreilles libres Shokz OpenFit 2 - Noir ou blanc à 149 € soit -21% (avec crochets d'oreilles, autonomie 48h, charge rapide, IP55, OpenBass 2.0, 2 micros à réduction de bruit...)
- Caisson de basses actif pour voitures Pioneer TS-WX300A à 152,01 € soit -10% (350W jusqu'à 1300W, amplificateur classe D intégré, réponse en fréquence 20 à 130Hz, haut-parleur 30 cm...)
- Mini PC GEEKOM A6 à 424,15 € soit -15% (Ryzen 7 6800H 8 cœurs jusqu'à 4,7 GHz, Radeon 680M, RAM 32 Go DDR5 jusqu'à 64 Go, SSD 1 To jusqu'à 2 To, quadruple affichage 4K, Windows 11 Pro, WiFi 6E, BT 5.2, 1x LAN)
- Fauteuil gaming ergonomique AutoFull M6 Ultra - Noir à 569,99 € soit -14% (et prix officiel 799,99 €) (avec massage automatique, siège chauffant / ventilé 3D, repose-pieds escamotable, support cervical réglable, support lombaire dynamique 4D auto-adaptatif, accoudoirs 720°...)
- PC portable Acer Aspire 17 A17-51M-51CV à 599 € soit -14% (17" WUXGA 1920 × 1200 px, Core i5-1334U 10 cœurs jusqu'à 4,60 GHz, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home)
- PC portable ASUS TUF Gaming A17-TUF707NUR-HX004W à 849,99 € soit -28% (17,3" IPS FHD 144Hz, Ryzen 7 7435HS 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, RAM 16 Go DDR5 4800MHz jusqu'à 32 Go, SSD 512 Go, RTX 4050 TGP 140W, Windows 11 Home, WiFi 6, G-Sync)
Toutes les offres du moment sont à retrouver sur la page des ventes flash Amazon.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec clavier gaming Logitech G213 Prodigy, tablette Xiaomi Pad 7 Pro 512 Go et barre de son JBL SB550 ou encore l'opération spéciale aspirateurs pour la rentrée chez Cdiscount.