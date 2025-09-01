En ce début de semaine, les ventes flash Amazon vous offrent des promos limitées sur l’informatique, l’audio et plus encore. Découvrez-en quelques-unes ci-dessous !

TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine

Toutes les offres du moment sont à retrouver sur la page des ventes flash Amazon.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec clavier gaming Logitech G213 Prodigy, tablette Xiaomi Pad 7 Pro 512 Go et barre de son JBL SB550 ou encore l'opération spéciale aspirateurs pour la rentrée chez Cdiscount.