Clavier gaming filaire Logitech G213 Prodigy

Personnalisez jusqu’à 5 zones d’éclairage parmi une palette de plus de 16,8 millions de couleurs et synchronisez les effets lumineux avec vos autres périphériques Logitech G grâce à l’assistant de jeux de Logitech. La conception limite les fuites lumineuses, offrant un rendu plus vif et une meilleure visibilité des touches, même dans l’obscurité.

Résistant aux éclaboussures, aux miettes et à la poussière, le G213 Prodigy intègre un repose-poignets et son inclinaison est ajustable, assurant un confort optimal y compris lors de longues sessions.

Le clavier se distingue par une sensation de frappe réactive et agréable, offrant un retour jusqu’à 4 fois plus rapide qu’un clavier classique. Sa matrice optimisée garantit des performances fiables, même lorsque plusieurs touches sont pressées simultanément, pour garder le contrôle à chaque instant.

Enfin, ses commandes multimédia dédiées vous permettent de gérer musique et vidéos sans interrompre votre partie : lecture, pause, réglage du volume ou passage à la piste suivante, tout est accessible en un geste.

Retrouvez le Logitech G213 Prodigy à 43,99 € au lieu de 84,99 € (prix officiel), soit une remise de 48 % sur Cdiscount.

Xiaomi Pad 7 Pro (12 + 512 Go)

La tablette Xiaomi Pad 7 Pro s’équipe d’un écran Crystal-Clear 3,2K de 11,2 pouces, affichant jusqu’à 800 nits de luminosité et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Grâce au HDR et à la compatibilité Dolby Vision, profitez d’images d’une grande précision, avec des couleurs éclatantes et un contraste profond.

Côté productivité, la technologie Xiaomi HyperAI améliore l’efficacité au quotidien : recherche intelligente, génération de textes et d’images, ou encore assistance IA via Gemini.

Propulsée par le puissant Snapdragon 8s Gen 3 et une batterie longue durée de 8850 mAh, la tablette offre d’excellentes performances, soutenues par la recharge rapide HyperCharge 67W. Ses quatre haut-parleurs Dolby Atmos offrent en plus un son immersif.

L’interface Xiaomi HyperOS 2 optimise chaque interaction, en accélérant le lancement des applications, en fluidifiant les animations et en rendant le multitâche encore plus efficace.

La Xiaomi Pad 7 Pro (12 + 512 Go) est proposée en vert, gris ou bleu au prix de 329,52 € avec le code CDFR40 sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France.

Barre de son JBL SB550

Avec une puissance de 250 W et la technologie Dolby Audio, la SB550 offre un son riche, puissant et immersif.

Son caisson de basses sans fil délivre des graves profonds et percutants tout en libérant de l’espace dans votre salon.

Grâce au Bluetooth intégré, diffusez facilement votre musique depuis n’importe quel appareil mobile et profitez de basses intenses et d’une restitution sonore équilibrée.

La connexion se fait en toute simplicité via HDMI ARC ou câble optique, pour un son clair et immersif.

Actuellement, la barre de son JBL SB550 est proposée à 149 € au lieu de 249 €, soit 40 % de remise chez Boulanger.



