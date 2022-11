La dernière ligne droite avec dans la course Cdiscount qui, pour rester en tête, propose de nouvelles réductions pour gagner du terrain sur ses concurrents. Afin de prendre encore plus d'avance, l'enseigne propose à 17 heures, un bon de réduction de 15 € dès 249 € d'achats avec le code 15DES249. Les bons plans sont violents avec 60 % d'économie. Pour assister à cette course effrénée des meilleures offres, vous pouvez aller directement sur la page de Cdiscount.

Nous assisterons à la fin du Black Friday demain avec en gagnants, les clients qui auront profité des réductions pour améliorer leur pouvoir d'achat.

Voici notre sélection des bons plans qui débarquent chez Cdiscount :

Smartphone

PC portable

LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 à 350 € (15,6'' FHD,i3 , 8 Go RAM, 512 Go SSD)

LENOVO Legion 5 15ACH6H à 750 € (15,6" FHD, Ryzen 5 5600H, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060) avec le code 15DES249





Tablette tactile

Écran PC

Son

TV

Aspirateur

Montre connectée

Divers



