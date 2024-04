Commençons avec la station électrique portable EcoFlow RIVER 2 Pro.

Avec son poids de 7,8 kg, son design compact et sa poignée intégrée, le RIVER 2 Pro est facile à transporter.

Il peut charger entièrement votre appareil avec une prise CA en 70 minutes grâce à la technologie de charge rapide X-Stream d'EcoFlow.

La station dispose d'une puissance de sortie maximale de 1 600 W, permettant d'alimenter vos appareils jusqu'à 80 %, même ceux nécessitant une haute puissance. Avec ses 11 prises, qu'elles soient de type CA d'une puissance de 300 W ou USB-C, vous pouvez charger ou utiliser simultanément tous vos appareils sans risque de surcharge.

Grâce aux batteries LFP, vous pouvez profiter du RIVER 2 Pro pendant plus de 3 000 cycles de charge et de décharge avant d'atteindre 80 % de sa capacité. Équipé d'une protection BMS avancée et d'une fonction de surveillance de la tension, du courant et de la température, il assure un fonctionnement optimal de votre batterie LFP pendant de nombreuses années.

Avec une entrée solaire de 220 W, la station peut être rechargée en seulement 4,5 heures.

L'EcoFlow RIVER 2 Pro est en promotion à 606,70 € sur Rue du Commerce, et son prix officiel est 799 €. La livraison est gratuite.



Voici d'autres modèles EcoFlow à prix réduit :

Retrouvez aussi notre bon plan vélo électrique avec le Himiway A7 Pro tout-terrain à 2 449 € ou encore notre article consacré au mini PC GEEKOM IT13 avec Intel i9 à 764 € !