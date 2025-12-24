Le rayon "Jeux à télécharger" de Cdiscount regroupe des milliers de titres accessibles instantanément via un code d'activation. C'est la destination idéale pour ceux qui souhaitent éviter la cohue des magasins ou les délais de livraison.

Que vous soyez en quête de la dernière nouveauté ou à la recherche d'un cadeau de dernière minute, cette plateforme regroupe le meilleur du jeu vidéo dématérialisé pour PC et consoles avec une réception immédiate par email.

Les catégories disponibles :

1. Par plateforme

➡️ PC (Windows) : la plus large sélection, allant des blockbusters AAA (Action, RPG) aux pépites indépendantes. Les codes sont généralement activables sur Steam, Epic Games ou Ubisoft Connect.

➡️ Nintendo Switch : retrouvez des codes directs pour des titres phares comme Super Mario Odyssey, Mario Kart 8, Hyrule Warriors, Zelda Breath of the Wild, Fire Emblem...

➡️ Xbox (Series & One) : accès direct à des jeux complets, mais aussi à des extensions spécifiques.

➡️ PlayStation (PS4/PS5) : principalement des contenus additionnels pour enrichir vos jeux existants.

2. Abonnements et services

➡️ Xbox Game Pass : cartes d'abonnement pour accéder à un catalogue de plus de 100 jeux en illimité.

➡️ PlayStation Plus / Xbox Live Gold : pour débloquer le multijoueur en ligne.

➡️ Nintendo Switch Online : pour jouer en réseau sur les consoles de Nintendo.

3. Cartes cadeaux et crédits prépayés

C'est l'option la plus sûre pour faire plaisir sans risquer de se tromper de jeu. Ces cartes permettent au bénéficiaire de créditer son compte et de choisir lui-même ce qui lui fait envie.

➡️ Stores consoles : achetez des crédits pour le Nintendo eShop, le PlayStation Store ou le Xbox Store. Idéal pour s'offrir les dernières nouveautés ou des extensions (DLC).

➡️ Roblox : offrez des cartes-cadeaux pour les fans de Roblox.

➡️ Divertissement mobile : les cartes Google Play ouvrent les portes de millions d'applications et de jeux sur Android.

➡️ Streaming : retrouvez également des cartes cadeaux Netflix pour les fans de séries, ou des cartes Twitch pour soutenir leurs créateurs de contenus préférés.

Comment ça marche ? (3 étapes simples)

Achat : sélectionnez votre jeu et validez votre panier. Réception : le code d'activation vous est envoyé instantanément (ou sous quelques minutes) par mail. Activation : saisissez le code sur la plateforme concernée (Nintendo eShop, Microsoft Store, Steam, etc.) et lancez le téléchargement.

> Conseil : avant d'acheter, vérifiez toujours la configuration minimale requise (pour PC) et la zone géographique du code (assurez-vous qu'il est bien activable dans le pays où vous vous trouvez).

Et pensez aussi à jeter un œil à notre top 3 des promos du jour (bundle DJI Osmo Action 4 Essentiel, Lenovo Yoga 7 OLED tactile et écouteurs Nothing Ear (a)) ainsi qu'à notre sélection d'idées cadeaux de dernière minute à moins de 50 € chez Boulanger !