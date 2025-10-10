Jusqu'au 15 octobre, Cdiscount relance son opération LEGO : cette fois-ci, pour 2 produits achetés, le 3ème est offert (le moins cher) avec le code LEGOD3.
Parmi les modèles, on peut retrouver :
- LEGO Speed Champions 77248 - Voiture F1 BWT Alpine Team A524 à 18,99 € (prix officiel 26,99 €)
- LEGO Icons 10353 - Williams Racing FW14B et Nigel Mansell à 54,84 € (prix officiel 79,99 €)
- LEGO Minecraft 21264 - Le dragon et le navire de l’Ender à 63,34 € (prix officiel 79,99 €)
- LEGO Star Wars 75379 - R2-D2 à 74,99 € (prix officiel 99,99 €)
- LEGO Super Mario 72039 Mario Kart – Château de Bowser à 74,99 € (prix officiel 99,99 €)
- LEGO Harry Potter 76435 - Le château de Poudlard : la grande salle à 141,99 € (prix officiel 199,99 €)
- LEGO Icons 10300 - La machine à remonter le temps de Retour vers le futur à 149,99 € (prix officiel 199,99 €)
- LEGO Technic 42207 - F1 Ferrari SF-24 à 169,99 € (prix officiel 229,99 €)
Retrouvez tous les modèles et sets disponibles sur la page Cdiscount LEGO.
