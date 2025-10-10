Xiaomi Buds 5 Pro

Leur triple haut-parleur coaxial, associé à un double amplificateur indépendant, offre un son d’une clarté exceptionnelle sur toute la plage de fréquences, des basses riches aux aigus cristallins. Grâce à la technologie Qualcomm aptX Lossless et à une bande passante ultra-large allant jusqu’à 50 kHz, chaque détail sonore est restitué avec une précision remarquable.

La réduction active du bruit, atteignant jusqu’à 55 dB, s’ajuste sur plusieurs niveaux pour s’adapter à chaque environnement, tandis que les trois microphones assistés par l’IA garantissent des appels clairs même dans les lieux bruyants. Le son adaptatif ajuste automatiquement le volume selon votre environnement, et le suivi des mouvements de la tête permet une expérience audio dimensionnelle immersive.

Les Buds 5 Pro offrent une autonomie allant jusqu’à 40 heures avec leur étui de charge, compatible avec le protocole sans fil Qi. Dix minutes de charge suffisent pour obtenir 4 heures d’écoute.

Les commandes tactiles permettent de gérer aisément la lecture, le volume, les appels ou encore les fonctions d’enregistrement et de réduction du bruit.

Des fonctions intelligentes sont également intégrées : enregistrement audio, transcription et traduction assistées par l’IA, ainsi qu’une compatibilité LE Audio pour une latence minimale de 50 ms lors du jeu. L’application Xiaomi Earbuds permet de personnaliser les réglages sonores, la réduction de bruit et les profils Harman AudioEFX, pour un son parfaitement ajusté à vos préférences.

Enfin, les écouteurs affichent une résistance IP54 à l’eau et à la poussière.

Les Xiaomi Buds 5 Pro sont disponibles en gris titane à 103,02 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 169,99 €).

Caméra DJI Osmo Action 4

La DJI Osmo Action 4 est équipée d’un grand capteur 1/1,3" capable de filmer en 4K avec une netteté remarquable, quelles que soient les conditions de lumière. Sa technologie avancée de réduction du bruit garantit des images claires même en basse luminosité, tandis que le profil de couleur D-Log M 10 bits préserve une large plage dynamique et une richesse de détails idéale pour un étalonnage précis en post-production.

Conçue pour affronter les environnements les plus extrêmes, elle fonctionne sans difficulté jusqu’à -20°C et assure une autonomie allant jusqu’à 150 minutes par temps froid, ou 2h30 dans des conditions normales. Les amateurs de ralentis apprécieront la capture en 4K à 120 i/s, avec un champ de vision ultra-large de 155° pour saisir chaque instant avec un maximum d’immersion.

Grâce à son système de fixation magnétique, il est possible de passer instantanément du format horizontal au format vertical, selon la plateforme de diffusion souhaitée. La stabilisation HorizonSteady 360°, associée à trois modes de stabilisation différents, maintient une fluidité parfaite même lors de mouvements rapides ou de rotations complètes.

La caméra est livrée avec une batterie, un support à démontage rapide, une base adhésive incurvée, un cadre de protection horizontal-vertical, un pare-soleil pour l’objectif, un câble USB-C PD, une vis de fixation et un patin antidérapant.

Le Bundle Osmo Action 4 Standard est en promotion à 191 € au lieu de 329 € (prix officiel), soit une remise de 42 % sur Amazon.

Casque à conduction osseuse Shokz OpenSwim

L'OpenSwim de Shokz réinvente l’écoute sous-marine grâce à la conduction osseuse et à une conception à oreilles libres unique. Étanche selon la norme IP68, il supporte une immersion jusqu’à 2 mètres, ce qui en fait le compagnon idéal pour la natation et les sports aquatiques. Avec 4 Go de stockage interne, vous profitez de votre musique sans appareil connecté et sans Bluetooth. Sa batterie offre jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Stable et léger (30 g), le casque épouse parfaitement la tête grâce à son arceau en titane flexible. La technologie PremiumPitch 2.0 assure un son clair et immersif tout en réduisant les fuites sonores de 50 %. Compatible avec les formats MP3, WAV, WMA, AAC et FLAC, l'OpenSwim délivre une qualité audio constante, même sous l’eau.

Retrouvez le casque Shokz OpenSwim en noir à 69,99 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 159 €).





À retrouver également sur GNT :