Jusqu'au 13 octobre inclus, AliExpress lance l'opération Saison des Fêtes : l'occasion de commencer vos achats et de profiter de jusqu'à -60% de réduction sur une large sélection d'articles.

Utilisez ces codes (disponibles en quantité limitée) au moment du paiement pour encore plus d'économies :

FRHS001 : 1 € de remise dès 10 € d'achat

1 € de remise dès 10 € d'achat FRHS030 : 3 € de remise dès 25 € d'achat

3 € de remise dès 25 € d'achat FRHS006 : 6 € de remise dès 50 € d'achat

6 € de remise dès 50 € d'achat FRHS009 : 9 € de remise dès 80 € d'achat

9 € de remise dès 80 € d'achat FRHS015 : 15 € de remise dès 130 € d'achat

Des promotions exclusives seront également disponibles uniquement ce dimanche 12 octobre, et vous pouvez participer au jeu "Casse-Tirelire" directement depuis l'application mobile pour gagner des cadeaux :

1. Connectez-vous chaque jour sur la page de l'événement via l'application.

2. Cassez la tirelire quotidiennement pour accumuler des crédits ajoutés à votre cagnotte pour économiser sur vos prochains achats AliExpress ou obtenir une boîte cadeau mystère.

3. Le dimanche, découvrez le contenu de la boîte cadeau (coupons de réduction, plus de crédits pour votre cagnotte, cadeaux physiques...).

Découvrez ci-dessous quelques articles intéressantes disponibles dès maintenant en réduction.

TOP 10 des promos de la Saison des Fêtes AliExpress

Et retrouvez aussi notre top 3 des promos du jour avec Xiaomi Buds 5 Pro, caméra DJI Osmo Action 4 et casque à conduction osseuse Shokz OpenSwim ou encore les Offres Monstrueuses Acer, avec des remises sur une large sélection de PC et d'accessoires jusqu'à début novembre !