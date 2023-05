Cdiscount lance une opération spéciale autour de la marque Samsung. Il y en a pour tous les gouts et tous les budgets, et dans de multiples rayons.

Commençons avec la TV Samsung 55Q60B. Ce téléviseur QLED affiche une diagonale de 55" à une définition de 3840 x 2160 px. Il gère la 4K UHD ainsi que les technologies Quantum HDR, HDR 10+ et HLG. La TV consomme en moyenne 71 kWh sur 1000 heures de fonctionnement (donnée constructeur). Elle est connectée et dotée de toutes les connexions les plus répandues comme l'HDMI.

Cette TV Samsung 55Q60B est vendue 743,99 € au lieu de 905 € soit 17% de réduction chez Cdiscount. La livraison est gratuite dans un délai de 2 à 3 jours.





D'autres produits siglés Samsung sont également à prix réduit comme :

Et vous trouverez d'autres promotions sur cette page dédiée aux 7 jours Samsung.

