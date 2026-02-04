Cdiscount relance l'une de ses offres les plus populaires : une remise immédiate de 15 € dès 129 € d’achat le code 15DES129.
Que vous ayez besoin de renouveler votre électroménager, de passer à un PC gaming haute performance ou d'une montre connectée pour vous accompagner pendant le sport, cette offre arrive à point nommé pour vous aider à valider vos achats.
⚠️ Attention, cette promotion est valable pour une durée très limitée.
Cdiscount : TOP 10 de la promo -15 € dès 129 € d'achat
- Multicuiseur Ninja Speedi ON400EU à 114,99 € avec le code 15DES129 (capacité 5,7L, 10 programmes de cuisson, mode Rapid Cooker avec vapeur + friture sans huile, 20 recettes pas à pas, maintien au chaud automatique, départ différé...)
- Montre connectée Garmin Forerunner 55 - Noir à 144,99 € avec le code 15DES129 (1,04" AMOLED, GPS + GLONASS + GALILEO, étanche 50m, moniteur de fréquence cardiaque, niveau de stress, 15 jours d'autonomie, analyse VO2 Max, profils d’activité HIIT, fonctions de course à pied avancées...)
- LEGO Icons 10300 La machine à remonter le temps de Retour vers le futur à 144,99 € avec le code 15DES129
- Carte mère Gigabyte B850 GAMING WIFI6 à 148,99 € avec le code 15DES129
- Barre de son Hisense AX5140Q à 304,44 € avec le code 15DES129 + gagnez 20 € en partageant votre avis (5.1.4 canaux, Dolby Atmos & DTS:X, 520W, caisson et enceintes arrière sans fil, HDMI eARC, Bluetooth, 7 modes audio, 13 haut-parleurs intégrés...)
- Trottinette électrique Ausom L1 à 364 € avec le code 15DES129 (800W jusqu'à 1100W, batterie 15,6Ah, pneus 10", max 45 km/h, autonomie 70 km, suspension à bras oscillant, freinage ABS électronique + freins à disque avant et arrière)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V11 Fluffy à 384 € avec le code 15DES129 (185AW, autonomie jusqu'à 60 min, collecteur 0,76 L, filtration HEPA...)
- PC portable ASUS VivoBook 15 X1504 à 484,99 € avec le code 15DES129 (15,6" FHD IPS, Core 5 120U 10 cœurs, Intel Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
- TV QLED Samsung 65Q7F2 4K 2025 - 65" à 524,99 € avec le code 15DES129
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 284,99 € avec le code 15DES129 (15,3" WUXGA IPS 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, G-SYNC, Core i7-13650HX 14 cœurs, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2)
➡️ Rendez-vous sur Cdiscount pour profiter de l'offre.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec le moniteur de fréquence cardiaque Garmin HRM 200, les écouteurs realme Buds T200 Lite et le mini projecteur XGIMI MoGo 4, ainsi que nos bons plans spécial trottinettes électriques KuKirin / Ausom / Halo Knight !