Moniteur de fréquence cardiaque Garmin HRM 200 (M-XL)

Le HRM 200 est conçu pour ceux qui recherchent des données fiables et instantanées sur leur fréquence cardiaque et leur variabilité (VFC). Il transmet en temps réel des mesures précises à vos montres connectées Garmin, compteurs de vélo Edge compatibles, équipements tiers et applications de fitness prises en charge, pour un suivi optimal de chaque entraînement.

Pensé pour accompagner tous vos mouvements, il s’adapte aussi bien à la course à pied qu’au cyclisme, en intérieur comme en extérieur, ou encore à la musculation. Léger et discret, le module se glisse dans une ceinture confortable qui assure un maintien agréable pendant l’effort.

Robuste et fonctionnel, le HRM 200 résiste à l’eau jusqu’à 3 ATM et intègre un voyant LED indiquant son état de fonctionnement ou un niveau de batterie faible. Son bouton unique facilite l’activation et le couplage avec vos appareils. Côté autonomie, il peut fonctionner jusqu’à un an grâce à une pile remplaçable par l’utilisateur, avec un outil d’ouverture directement intégré à la sangle.

La ceinture est également lavable en machine : il suffit de retirer le module.

Vous pouvez retrouver le moniteur Garmin HRM 200 (taille M-XL) à 71,27 € au lieu de 89,99 € (prix officiel), soit une remise de 21 % sur Amazon.

realme Buds T200 Lite

Les écouteurs sont dotés de haut-parleurs dynamiques de 12,4 mm, une taille généreuse qui permet d'obtenir des basses plus percutantes et une immersion accrue.

Côté autonomie, ils se distinguent par une durée de lecture totale allant jusqu'à 48 heures avec le boîtier, et une charge de seulement 10 minutes permet de récupérer 5 heures d'écoute. Les T200 Lite utilisent le Bluetooth 5.4, garantissant une connexion stable et une faible consommation d'énergie, tout en supportant la connexion simultanée à deux appareils pour passer facilement de votre smartphone à votre ordinateur.

Pour les appels, ils intègrent un système de réduction de bruit ambiant par intelligence artificielle qui isole la voix des bruits de fond gênants. Ils sont également adaptés à un usage quotidien actif grâce à leur certification IPX4, qui les protège contre les éclaboussures et la transpiration.

Enfin, l'appairage est facilité sur Android grâce au Google Fast Pair, et il est possible de personnaliser le son via l'application realme Link.

Les realme Buds T200 Lite sont disponibles en gris à 16,99 € au lieu de 21,24 € en ce moment sur Amazon.

Mini vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4

Profitez d’une image Full HD 1080p claire et lumineuse, portée par une puissance de 450 lumens ISO. Avec Google TV et Netflix officiellement intégrés, le XGIMI MoGo 4 offre un accès immédiat à plus de 10 000 applications ainsi qu’à plus de 800 chaînes gratuites en direct.

Son support intégré, orientable à 360°, associé à la technologie ISA, ajuste et corrige automatiquement l’image afin d’obtenir une projection parfaitement alignée.

Côté audio, les haut-parleurs Harman Kardon de 12 W délivrent un son riche et immersif. Le filtre magnétique Sunset fourni diffuse quant à lui une lumière chaude aux nuances dorées, idéale pour créer une ambiance douce et relaxante. Pour personnaliser davantage l’atmosphère, trois autres filtres magnétiques sont proposés en option.

Pensé pour la mobilité, le MoGo 4 intègre une batterie offrant jusqu’à 2,5 heures d’autonomie, extensible jusqu’à 5 heures avec le support PowerBase (vendu séparément). Compact et léger, il se transporte facilement et bénéficie d’une lentille résistante aux rayures, ainsi que d’une mini télécommande pratique pour un usage au quotidien.

Le projecteur XGIMI MoGo 4 est en promotion à 499 € au lieu de 599 € (prix officiel), soit une remise de 17 % sur Amazon.



