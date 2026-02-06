Jusqu'au lundi 10 février, Cdiscount frappe fort avec une vague de promotions sur une sélection de produits du rayon informatique, avec en plus quatre codes promotionnels exclusifs pour faire fondre encore plus les prix.

➡️ PC portables & fixes : 40 € offerts dès 399 € d'achat avec le code INFO40D399

➡️ Composants : 10 € offerts dès 100 € d'achat avec le code INFO10D100

➡️ Tablettes : 10 € offerts dès 100 € d'achat avec le code TAB10D100



➡️ Périphériques & impression : -10% de remise dès 39 € d'achat avec le code INFO10D39

Voici des exemples de produits éligibles pour maximiser vos économies durant ce week-end spécial.

PC portables et fixes : la performance au meilleur prix

PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRX10 (15,6'' WQHD 165Hz, Core i7, RTX 5070, RAM 32 Go, SSD 1 To) : un châssis robuste et des performances gaming de pointe (vendu sans Windows).

➡️ Prix : 1 449,99 € → 1 409,99 € après application du code INFO40D399 .





(15,6'' WQHD 165Hz, Core i7, RTX 5070, RAM 32 Go, SSD 1 To) : un châssis robuste et des performances gaming de pointe (vendu sans Windows). ➡️ Prix : 1 449,99 € → après application du . PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (16'' WUXGA, Core i5, RAM 16 Go, SSD 512 Go) : un grand confort visuel avec son écran 16 pouces, idéal pour la productivité et le multimédia sous Windows 11. ➡️ Prix : 579,99 € → 539,99 € après application du code INFO40D399.

PC gaming Ryzen 7 5700X (RTX 5060, RAM 32 Go, SSD 1 To) : une tour puissante et équilibrée, taillée pour le gaming en 1080p et le multitâche intensif.

➡️ Prix : 1 084,90 € → 1 044,90 € après application du code INFO40D399.

? Accédez à la sélection PC

Tablettes : divertissement et mobilité

iPad Air M3 (2025) - 11" Wi-Fi 128 Go : la puissance de la puce M3 dans un design ultra-fin.

➡️ Prix : 668,90 € → 658,90 € après application du code TAB10D100.

Blackview LINK 8 (12 + 256 Go) : une immersion totale grâce à son écran géant de 12,7 pouces en 2K et une fluidité exceptionnelle avec 12 Go de RAM (extensibles jusqu'à 36 Go).

➡️ Prix : 209,99 € → 199,99 € après application du code TAB10D100.

? Accédez à la sélection Tablettes

Composants : réveillez votre PC

Boîtier PC Fractal Design North Charcoal Black : un design élégant alliant bois véritable et mesh, qui s'intègre parfaitement à votre intérieur tout en offrant un flux d'air exceptionnel.

➡️ Prix : 139,99 € → 129,99 € après application du code INFO10D100 .





: un design élégant alliant bois véritable et mesh, qui s'intègre parfaitement à votre intérieur tout en offrant un flux d'air exceptionnel. ➡️ Prix : 139,99 € → après application du . Alimentation PC Be Quiet! Pure Power 13 M 850W : le choix de la fiabilité et du silence avec une certification haute efficacité, parfaite pour sécuriser vos composants les plus gourmands.

➡️ Prix : 136,56 € → 126,56 € après application du code INFO10D100 .

Carte mère ASUS ROG STRIX B550-F GAMING : une base solide et performante offrant une connectivité ultra-rapide et un refroidissement optimisé pour le gaming intensif.

➡️ Prix : 179,99 € → 169,99 € après application du code INFO10D100.

Carte graphique Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16 Go : une puissance exceptionnelle pour le gaming en 1440p et 4K avec l'un des meilleurs systèmes de refroidissement du marché. ➡️ Prix : 848,41 € → 838,41 € après application du code INFO10D100.

? Accédez à la sélection Composants

Périphériques & imprimantes : équipement complet

Casque gaming filaire Logitech G PRO X : une conception de qualité professionnelle avec technologie Blue VO!CE pour des communications claires et un son surround 7.1 immersif.

➡️ Prix : 74,15 € → 66,73 € avec le code INFO10D39 .



Écran PC gaming AOC 27" FHD (180Hz) : Profitez d'une fluidité extrême en jeu grâce à son taux de rafraîchissement de 180Hz et son temps de réponse ultra-rapide sur une dalle de 27 pouces. 108,89 € avec le code INFO10D39.

Volant de course Logitech G920 Driving Force : plongez au cœur de la simulation automobile avec ce volant à retour de force réaliste et son pédalier en acier inoxydable.

➡️ Prix : 254,39 € → 228,95 € avec le code INFO10D39 .





: plongez au cœur de la simulation automobile avec ce volant à retour de force réaliste et son pédalier en acier inoxydable. ➡️ Prix : 254,39 € → avec le . Imprimante tout-en-un HP DeskJet 2810e : une solution d'impression compacte, idéale pour les besoins quotidiens de toute la famille grâce à sa connexion Wi-Fi fiable. ➡️ Prix : 44,99 € → 40,49 € avec le code INFO10D39.

? Accédez à la sélection Périphériques

Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos de ce vendredi (OnePlus Watch 2R, batterie externe UGREEN 300W et écran PC gaming 4K KTC 27") ainsi qu'au bon plan LEGO d'Amazon, avec 20 € offerts dès 60 € d'achat parmi 10 références !