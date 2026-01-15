C’est le moment idéal pour vous offrir la console de salon incontournable de Sony. Cdiscount lance une opération spéciale avec une réduction directe de 50 € dès 499 € d'achat sur une large sélection de produits PlayStation 5 !
Quelques consoles et packs éligibles
- Pack PS5 Standard Slim (avec lecteur CD) + Fortnite Flowering Chaos : à 499 € avec le code 50PS5
- Pack PS5 Standard Slim (avec lecteur CD) + Contenu Fortnite Flowering Chaos + GTA V : à 509 € avec le code 50PS5
- Pack PS5 Standard Slim (avec lecteur CD) + Contenu Fortnite Flowering Chaos + 2ème manette DualSense Blanche : à 539 € avec le code 50PS5 (Aussi disponible au même prix avec 2ème manette DualSense noire)
- Pack PS5 Standard Slim (avec lecteur CD) + Contenu Fortnite Flowering Chaos + Call of Duty : Black Ops 7 : à 549 € avec le code 50PS5
- Pack PS5 Numérique Slim (sans lecteur CD) + 2ème manette DualSense Blanche : à 499 € avec le code 50PS5
- PS5 Pro : à 749 € avec le code 50PS5
- Pack PS5 Pro + Lecteur de disques : à 799 € avec le code 50PS5
- Pack PS5 Pro + FC26 (code dans la boite) + 2ème manette DualSense Blanche : à 809 € avec le code 50PS5
Retrouvez tous les packs, consoles et accessoires PS5 faisant partie de l'opération sur la page ➡️ sélection PS5 Cdiscount.
Et découvrez aussi notre top 3 des promos de ce jeudi, avec en vedettes la barre de son Hisense HS5100, la Huawei Watch Fit 4 et la Xiaomi Pad 7, ainsi que nos bons plans spécial mini PC BMAX et MINIX !