C’est le moment idéal pour vous offrir la console de salon incontournable de Sony. Cdiscount lance une opération spéciale avec une réduction directe de 50 € dès 499 € d'achat sur une large sélection de produits PlayStation 5 !

Quelques consoles et packs éligibles

Retrouvez tous les packs, consoles et accessoires PS5 faisant partie de l'opération sur la page ➡️ sélection PS5 Cdiscount.

Et découvrez aussi notre top 3 des promos de ce jeudi, avec en vedettes la barre de son Hisense HS5100, la Huawei Watch Fit 4 et la Xiaomi Pad 7, ainsi que nos bons plans spécial mini PC BMAX et MINIX !