Profitez des Semaines Flash Huawei jusqu’au 11 août ! Chaque jour, découvrez de nouvelles ventes flash exclusives et bénéficiez de remises immédiates directement sur le site officiel.

Découvrez ci-dessous quelques articles disponibles en réduction pendant ces deux semaines.

Voici tout d'abord la HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm).

Son écran AMOLED de 1,43 pouce offre une lisibilité parfaite, tandis que son autonomie remarquable (jusqu’à 14 jours en usage classique et 8 jours en usage typique) vous libère des recharges fréquentes.

Pour un suivi de vos trajets encore plus fiable, la montre intègre un système GNSS bi-bande compatible avec cinq systèmes de positionnement, renforcé par une antenne satellite intelligente. Résultat : une précision de signal améliorée de 30 %, affinée encore davantage grâce à un algorithme de positionnement par fusion qui apprend de vos mouvements.

L’application Stay Fit simplifie le suivi calorique en temps réel. Combinée à la technologie HUAWEI TruSeen 5.5+, elle analyse avec précision vos apports, calories actives, dépenses au repos et déficit calorique pour un équilibre maîtrisé. Côté santé, la montre propose un suivi complet : fréquence cardiaque en continu, analyse du sommeil, surveillance de la respiration nocturne et suivi intelligent du cycle.

Au-delà du sport, elle devient un assistant personnel pratique avec la gestion des appels Bluetooth, les rappels de calendrier et la réponse rapide aux messages SMS.

La HUAWEI WATCH GT 4 46 mm est en promotion à 149,99 € au lieu de 249,99 € sur le site officiel en version noire ou blanche. Elle est aussi disponible à 129,99 € en marron ou vert, à 179,99 € en gris et à 189,99 € en doré.

Un bracelet HUAWEI EasyFit 2 en fluoroélastomère est également offert (coloris au choix) et la livraison est gratuite.



Et voici quelques autres promotions intéressantes disponibles pour les Semaines Flash :

Montres connectées Huawei

Écouteurs sans fil Huawei

HUAWEI FreeBuds 6 à 139,99 € avec le code A20FB6HW (design goutte d'eau, annulation active du bruit, double haut-parleur True Sound, appels clairs et stables, Bluetooth 5.2, charge rapide, charge sans fil, Hi-Res Audio sans fil, autonomie jusqu'à 32h, IP54..)





(design goutte d'eau, annulation active du bruit, double haut-parleur True Sound, appels clairs et stables, Bluetooth 5.2, charge rapide, charge sans fil, Hi-Res Audio sans fil, autonomie jusqu'à 32h, IP54..) HUAWEI FreeClip à 159,99 € soit -40 € (avec clips d'oreille, écoute ouverte subversive, annulation du bruit IA lors des appels, charge sans fil, autonomie jusqu'à 36h, IP54...)

Tablettes Huawei

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (imprimante 3D Anycubic Kobra S1, écouteurs sans fil Nothing Ear (open) et CMF Watch Pro 2 ainsi que les PC portables à prix réduit en ce moment sur Cdiscount !