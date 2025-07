On commence avec le clavier gaming filaire Razer BlackWidow V4 Pro.

Grâce à ses switches mécaniques jaunes Razer, il assure une frappe ultrarapide et précise. Son rétroéclairage Chroma RGB personnalisable touche par touche crée une ambiance lumineuse immersive, synchronisée avec votre gameplay pour une immersion totale.

Les 6 touches macros dédiées vous permettent de configurer des commandes sur mesure et d’optimiser vos enchaînements en pleine partie.

Doté d’une molette multifonction et de 8 touches de macro supplémentaires, le BlackWidow V4 Pro vous offre un contrôle absolu sur chaque action. Sa conception robuste et ergonomique assure un confort durable, même lors des longues sessions de jeu.

Retrouvez le Razer BlackWidow V4 Pro à 199,99 € au lieu de 269,99 € (prix officiel), soit une remise de 26 % chez Boulanger.



On continue avec l'écran PC gaming incurvé LG UltraGear 45GS95QE-B.

Plongez au cœur de l’action avec sa dalle OLED incurvée (800R) grand format de 45 pouces, offrant des couleurs éclatantes et un contraste quasi infini pour une immersion totale.

Pensé pour le jeu compétitif, l'écran offre un rafraîchissement de 240Hz et un temps de réponse de 0,03 ms, garantissant fluidité et réactivité à chaque instant. Compatible G-SYNC et validé par NVIDIA, il réduit efficacement les saccades et les effets de tearing pour une expérience de jeu plus stable.

La résolution QHD (3440 x 1440 px) combinée à un taux de rafraîchissement de 240Hz via HDMI 2.1 ou DisplayPort assure des performances graphiques optimales, quel que soit le type de contenu.

La dalle OLED bénéficie également d’un traitement anti-reflet à faible réflexion, permettant de rester concentré sur le jeu, même dans les environnements lumineux.

Le LG UltraGear 45GS95QE-B est en promotion à 999,99 € au lieu de 1 599,99 € (prix officiel), soit une remise de 38 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec la TV QLED Xiaomi F Pro 55 4K 2026.

Dotée d’une dalle Ultra HD (3840 x 2160 px) avec une couverture de 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, elle affiche plus d’un milliard de couleurs pour des images riches, détaillées et fidèles à la réalité. La technologie HDR10+, le mode Filmmaker et le support HLG garantissent des contrastes profonds et un rendu optimisé des contenus HDR, qu’il s’agisse de films, de séries ou de jeux.

Pensée aussi pour les jeux vidéo, la TV propose un taux de rafraîchissement natif de 60Hz, pouvant atteindre 120Hz via la fonction Game Boost, activée depuis les ports HDMI 2.1. Elle intègre également la technologie MEMC 4K, qui améliore la fluidité des scènes rapides, notamment dans les contenus sportifs ou les jeux d’action. Son angle de vision large de 178° assure une excellente lisibilité, quelle que soit votre position dans la pièce.

Côté audio, la Xiaomi F Pro embarque deux haut-parleurs de 10 W compatibles Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, pour un son spatial immersif. L’ensemble de la connectique est complet : trois ports HDMI (dont un HDMI 2.1 avec eARC et ALLM), un port USB 2.0, une prise Ethernet, une sortie optique, une entrée AV et un emplacement CI+. Cette configuration permet de connecter facilement consoles, lecteurs Blu-ray ou box TV.

La plateforme intégrée repose sur Fire TV, offrant un accès direct à des milliers d’applications et de services de streaming. Grâce à Alexa, le contrôle vocal est intégré via la télécommande. La TV est également compatible AirPlay et Miracast, facilitant la diffusion de contenu depuis vos appareils Apple ou Android.

Vous pouvez obtenir la TV QLED Xiaomi F Pro 55 4K 2026 à 449 € au lieu de 569 € (prix officiel), soit une remise de 21 % sur Amazon.



À découvrir également sur GNT :