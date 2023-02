Le reconditionné a le vent en poupe en France : on voit chaque mois arriver de nouveaux acteurs sur ce segment de la seconde vie des appareils électroménagers et électroniques, que ce soit sur les smartphones (y compris iPhone), tablettes tactiles, PC portables ou de bureau,... plus aucun appareil électronique n'y échappe.

Les spécialistes de la seconde main proposent un large choix de produits avec pour avantage d'afficher des prix très concurrentiels, tout en offrant une garantie pour le consommateur. Outre l'aspect économique à l'avantage de l'acheteur, choisir le reconditionné est également un choix éthique : notre société de consommation pousse à renouveler sans cesse nos équipements alors même que ces derniers correspondent toujours à nos attentes, voire les dépassent encore.





Encore frileux sur ce secteur, Cdiscount se lance pleinement avec une opération spéciale " le Week-End du reconditionné" qui se termine le 13 février à 10h00 et les stocks sont, naturellement, limités : premier arrivé, premier servi !

Voici donc quelques belles affaires qui vous attendent pendant ces quelques jours :

