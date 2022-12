Les montres connectées sont des atouts considérables autant d’un point de vue de la santé, du côté sportif ou encore de l’organisation. Il est également possible de prendre des appels ou de prendre des notes, voire même de payer avec. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans du moment sur les smartwatch.

Par exemple, la montre connectée Ticwatch E3 profite d’une belle réduction sur Amazon.

Cette dernière affiche un écran de 1,3 pouce avec une définition de 360 x 360 pixels. Elle est propulsée par le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et un système à double processeur Mobvoi. Elle profite également d’un giga de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Elle est compatible avec le WiFi et le Bluetooth.

Vous pouvez aussi profiter de 20 modes d’entrainement avec GPS, micro et haut-parleur. Elle affiche la certification IP68 qui atteste de son étanchéité. Elle peut suivre également votre rythme cardiaque votre taux d’oxygène ou encore vous suivre pendant votre sommeil. La montre profite de Wear OS de google permettant d’installer des applications sur votre montre connectée.

Sur Amazon, la montre connectée Ticwatch E3 est au prix de 140 € au lieu de 200 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleures offres sur les montres connectées :

