Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom officialise aujourd'hui la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT (télévision numérique terrestre).

Elle tient compte des autorisations délivrées le mois dernier pour onze nouveaux titulaires des fréquences TNT jusqu'en 2035. Parmi celles-ci, les nouvelles chaînes CMI TV du groupe CMI France et OFTV du groupe Ouest-France, pour lesquelles les autorisations débuteront respectivement le 1er mars 2025 et le 1er septembre 2025.

En plus de l'exclusion des chaînes C8 et NRJ12, dont les autorisations actuelles sur la TNT prendront fin le 28 février prochain, la nouvelle numérotation s'adapte à la décision de Canal+ d'arrêter sa diffusion sur la TNT.

Dans un objectif de simplicité, l'Arcom indique que la nouvelle numérotation sera mise en place en une seule fois dès l'arrêt de la diffusion de Canal+ sur la TNT le 6 juin 2025. C'est aussi à cette date que la diffusion effective de CMI TV commencera.

La nouvelle numérotation de la TNT

1 : TF1

2 : France 2

3 : France 3

4 : France 4

5 : France 5

6 : M6

7 : Arte

8 : La Chaîne parlementaire

9 : W9

10 : TMC

11 : TFX

12 : Gulli

13 : BFM TV

14 : CNews

15 : LCI

16 : Franceinfo

17 : CStar

18 : CMI TV

19 : OFTV

20 : TF1 Séries Films

21 : L'Équipe

22 : 6Ter

23 : RMC Story

24 : RMC Découverte

25 : Chérie 25

La logique suivie par l'Arcom est la création d'un bloc qui regroupe les chaînes d'information en continu, soit les numéros 13, 14, 15 et 16 pour BFM TV, CNews, LCI et Franceinfo. Ce bloc implique de déplacer France 4 en lui attribuant le numéro 4 libéré par Canal+ et pour une cohérence avec les autres chaînes France 2, France 3 et France 5 de France Télévisions.

Le numéro 8 (disparition de C8) est affecté à la Chaîne parlementaire (anciennement chaîne 13) qui se retrouve à proximité d'Arte. Orientée jeunesse, la chaîne Gulli obtient le numéro 12 (disparition de NRJ12), et se positionne ainsi après TFX qui vise pour partie un jeune public.

L'Arcom ajoute que les numéros vacants 18 et 19 ont été affectés à CMI TV et OFTV après un tirage au sort.