Une découverte scientifique majeure vient de réécrire l'histoire de la domestication du chat. Contrairement à la croyance populaire d'une relation vieille de 10 000 ans née au Proche-Orient, de nouvelles analyses ADN révèlent une origine beaucoup plus récente et surprenante. Les ancêtres de nos compagnons à quatre pattes auraient tissé leurs premiers liens étroits avec l'homme il y a seulement 2 000 ans, en Afrique du Nord. C'est une chronologie entièrement nouvelle.

Pourquoi la théorie du Levant est-elle désormais obsolète ?

Pendant des années, le consensus scientifique reposait sur des indices solides, comme la découverte d'un squelette de chat aux côtés d'un humain dans une tombe à Chypre, datant de 7 500 ans. Cette proximité suggérait une domestication précoce, liée à l'aube de l'agriculture au Levant.

Cependant, les analyses génétiques de l'époque se basaient principalement sur l'ADN mitochondrial, qui ne raconte que l'histoire de la lignée maternelle. Les nouvelles études, en se penchant sur l'ADN nucléaire, beaucoup plus complet, ont révélé une tout autre histoire. Les félins de cette période n'étaient en fait que des chats sauvages européens qui rôdaient près des communautés humaines, sans jamais être véritablement domestiqués.

Quelle est donc la véritable origine du chat domestique ?

L'enquête génétique pointe désormais vers un lieu et une époque totalement différents. Les ancêtres directs de tous les chats domestiques modernes proviennent d'une lignée de chats sauvages d'Afrique du Nord. Le processus de domestication se serait enclenché il y a environ 2 200 ans. Cette origine correspond bien mieux à l'iconographie de l'Égypte ancienne, où les chats étaient vénérés.

Une fois domestiqués, leur expansion a été fulgurante. Ils ont voyagé avec les Romains, servant de contrôleurs de nuisibles sur les navires et dans les camps militaires, atteignant ainsi les confins de l'Empire, jusqu'aux îles Britanniques, en quelques décennies seulement. Un succès planétaire et rapide.

Et qu'en est-il des autres tentatives de domestication ?

L'histoire révèle même des "domestications ratées". En Chine, une autre espèce, le chat léopard, a cohabité avec les humains pendant près de 3 500 ans. Ces félins profitaient des rongeurs attirés par les réserves de grain, dans une relation dite commensale. Pourtant, cette longue proximité n'a jamais abouti à une véritable domestication.

L'analyse de l'ADN ancien montre que ces chats léopards sont finalement retournés à la vie sauvage. Les véritables chats domestiques ne sont arrivés en Chine que bien plus tard, il y a environ 1 400 ans, en empruntant la célèbre Route de la Soie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la principale différence entre les anciennes et les nouvelles recherches ?

La différence majeure réside dans la technologie d'analyse. Les anciennes théories s'appuyaient sur l'ADN mitochondrial, qui ne trace que la lignée maternelle. Les nouvelles études utilisent l'ADN nucléaire, hérité des deux parents, offrant une image génétique beaucoup plus complète et précise de l'histoire évolutive des chats.

Comment les chats domestiques se sont-ils répandus si rapidement ?

Leur propagation a été grandement facilitée par l'Empire romain. Les Romains les appréciaient pour leur capacité à chasser les nuisibles sur les navires et dans les entrepôts. Ils les ont ainsi emmenés dans tous leurs déplacements, des camps militaires aux colonies, assurant une diffusion rapide à travers l'Europe et le bassin méditerranéen.

Tous les chats de compagnie descendent-ils du même ancêtre ?

Oui, toutes les races de chats domestiques modernes, du Siamois au Maine Coon, partagent un ancêtre commun : le chat sauvage d'Afrique (Felis lybica). Les nouvelles recherches confirment que c'est cette lignée spécifique, domestiquée en Afrique du Nord il y a environ 2000 ans, qui a conquis le monde.