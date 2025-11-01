C'est une découverte qui redessine l'image que l'on avait des dinosaures. Dans le Wyoming, une équipe de paléontologues a exhumé non pas de simples os, mais de véritables "momies" d'Edmontosaurus, un herbivore géant. Ces fossiles, datant de 66 millions d'années, sont des "masques d'argile" qui ont préservé l'anatomie externe avec une précision folle, révélant une caractéristique jusqu'ici inconnue : des sabots.

Pourquoi ces fossiles sont-ils qualifiés de "momies" ?

Oubliez les momies égyptiennes. Ici, pas d'ADN ni de tissus. Le terme "momie" est resté car les fossiles sont incroyablement préservés. Les dinosaures, morts de sécheresse, ont été recouverts par une crue soudaine. Une fine couche d'argile a alors moulé le moindre détail de leur corps (peau, écailles, crêtes) avant qu'il ne se décompose, créant un "moule d'argile" parfait.





"Nous voyons le profil complet du dinosaure pour la première fois", s'enthousiasme Paul Sereno, le paléontologue de l'Université de Chicago qui a mené l'étude.

Quelle est la découverte majeure sur l'Edmontosaurus ?

La découverte la plus folle se trouve au bout des pattes. L'un des spécimens adultes présente des sabots clairs recouvrant ses orteils. C'est une première. Jamais auparavant on n'avait observé cela chez un dinosaure ou même un reptile. Cette adaptation est le plus ancien exemple connu de sabot chez un vertébré terrestre.





L'Edmontosaurus, la "vache du Crétacé", avait développé cette caractéristique des millions d'années avant les mammifères comme les chevaux.

À quoi pouvaient bien servir ces sabots ?

Ces sabots sont un cas parfait d'évolution convergente (comme les ailes des oiseaux et des chauves-souris). Ils suggèrent que l'Edmontosaurus était adapté à la marche efficace, voire à la course, sur terrain dur. Cet herbivore géant, qui mesurait 12 mètres de long, était la proie favorite du T. rex. Il n'était pas facile à abattre.





Ces sabots étaient sans doute un atout crucial pour se déplacer rapidement en grands troupeaux et échapper à son prédateur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'Edmontosaurus ?

C'était un grand dinosaure herbivore à "bec de canard", très commun à la fin du Crétacé, juste avant l'extinction massive. Il vivait en grands troupeaux en Amérique du Nord et était chassé par le Tyrannosaurus rex.

Les tissus mous ont-ils été préservés ?

Non, pas au sens littéral. Il ne reste ni ADN ni tissu organique. C'est l'empreinte parfaite de la peau, de la chair et des écailles, moulée dans de l'argile avant la décomposition, qui a été fossilisée.

D'autres découvertes ont-elles été faites ?

Oui, dans cette "zone des momies" du Wyoming, les chercheurs ont aussi trouvé des fossiles de T. rex qui, selon Paul Sereno, suggèrent fortement que le prédateur avait des plumes, et non des écailles.