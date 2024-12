« La mission d'OpenAI est de rendre l'intelligence artificielle générale bénéfique à toute l'humanité, et cela consiste en partie à la rendre aussi accessible que possible au plus grand nombre de personnes possible », déclare Kevin Weil, chef de produit chez OpenAI.

L'IA générale... ce n'est pas pour maintenant, mais en matière d'accès à ChatGPT, une idée d'OpenAI est de passer à l'étape de l'appel téléphonique. Sans tout l'aspect multimodal, une instance du mode vocal avancé de ChatGPT s'appuyant sur GPT-4o peut ainsi répondre au téléphone.

L'expérience a lieu aux États-Unis et au Canada en appelant le numéro 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478). Il est possible de parler gratuitement au 1-800-ChatGPT pendant 15 minutes par mois. Lors d'un appel téléphonique, ChatGPT se présente comme un assistant IA et propose son aide. Il précise qu'une conversation peut être examinée pour des raisons de sécurité.

Sur WhatsApp pour tous

« Nous avons à cœur de continuer à réduire les obstacles pour que davantage de personnes puissent essayer l'IA et voir ce qu'elle peut faire pour eux », souligne une responsable produit d'OpenAI. 1-800-ChatGPT est le fruit d'un hack en interne. Un autre aspect est une disponibilité texte sur WhatsApp.

Contrairement à l'appel téléphonique, ChatGPT sur WhatsApp est une nouveauté déployée à l'échelle mondiale. Toujours sans la nécessité d'un compte ChatGPT, une discussion textuelle avec l'assistant IA sur WhatsApp peut être initiée via ce lien ou en scannant ce code QR. Une autre manière est d'ajouter directement le numéro 1-800-242-8478 (ou +1 800-242-8478) de ChatGPT dans les contacts.

ChatGPT sur WhatsApp utilise GPT-4o mini. OpenAI indique que les fonctionnalités nécessitant une connexion à un compte ChatGPT ne sont pas disponibles (ChatGPT Search, discussion avec des images, personnalisation, mémoire…). Par ailleurs, il existe une limite quotidienne de messages.

Un simple hack ?

Ces deux nouveaux modes d'accès à ChatGPT sont une surprise. Un intérêt pour OpenAI est une démocratisation encore plus large de ChatGPT et pour toucher un public moins technophile qui serait encore resté à l'écart.

Sans nul doute, OpenAI doit avoir d'autres ambitions en tête, même si pour l'heure, c'est le côté expérimental qui prévaut.