En marge de la présentation de son système Apple Intelligence avec ses propres modèles d'IA et l'accent sur le contexte personnel, Apple a officialisé un partenariat avec OpenAI pour l'intégration de ChatGPT à ses plateformes iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Avec l'aval de l'utilisateur, le nouveau Siri pourra faire appel à l'expertise multimodale du chatbot IA d'OpenAI alimenté par GPT-4o. L'appui de ChatGPT se retrouvera également dans les outils d'écriture d'Apple disponibles à l'échelle du système, et jusqu'à la génération d'images.

D'après les informations de Bloomberg, le partenariat entre Apple et ChatGPT n'implique pas de transaction financière, ni d'un côté, ni de l'autre.

Apple en négociateur intraitable ?

Apple ne paierait pas OpenAI, estimant que la promotion ainsi assurée de la technologie d'OpenAI auprès de " centaines de millions d'utilisateurs représente une valeur équivalente ou supérieure à celle de paiements financiers. "

Grâce à ChatGPT, Apple bénéficie d'un chatbot IA avancé et en vogue sur iPhone, iPad et Mac, et le groupe de Cupertino peut inciter ses utilisateurs à passer davantage de temps sur ses plateformes, voire pousser à un renouvellement des appareils. Rappelons qu'Apple Intelligence… c'est un iPhone 15 Pro au minimum (et en anglais pour commencer ; États-Unis).

Bien évidemment, Apple et OpenAI ont refusé de commenter les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg.

Une monétisation sur le long terme

Avec une promotion de premier choix grâce à Apple pour la version gratuite de ChatGPT, OpenAI pourrait bénéficier d'une augmentation de ses utilisateurs payants désireux de profiter de capacités supplémentaires. Au passage, ce pourrait être une commission pour Apple avec sa plateforme de paiement.

Reste qu'OpenAI devra aussi digérer les coûts supplémentaires de cloud computing, en lien avec l'hébergement sur les serveurs Azure de Microsoft.

Apple n'a pas caché que d'autres options tierces que ChatGPT sont susceptibles d'arriver ultérieurement pour la partie chatbot. Pour Bloomberg, le groupe de Cupertino envisage une monétisation future des résultats des chatbots sur ses plateformes et un partage des revenus avec ses partenaires IA.