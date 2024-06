Apple a présenté iOS 18 lors de la keynote d'ouverture du WWDC 2018 en axant toujours l'innovation autour de la personnalisation et, nouveauté cette année, avec une bonne dose d'IA générative et présentée comme très sécurisée sous la forme d'Apple Intelligence.

Pour évolution de son OS mobile, Apple a découvert (sans rire) la réorganisation des icônes des applications pour laisser visible le fond d'écran et la colorisation spécifique des icônes, soit en fonction des couleurs du fond soit en décidant d'une couleur particulière.

La firme de Cupertino ajoute également un système de protection des applications et de leur contenu avec Lock My App et vous laissera réarranger les icônes du Control Center à votre convenance.

Enfin, la promesse de l'arrivée des communications RCS (Rich Communication Services) est actée pour iOS 18 facilitant les échanges de contenus divers et avec les marqueurs de lecture et de confirmation de réception fonctionnant aussi pour des échanges entre iMessage et d'autres services de messagerie.

Personnalisation et Game Mode

La personnalisation est aussi présente dans les applications comme Messages qui ajoute une foule de possibilités plus ou moins utiles pour intégrer de l'italique, du gras, du soulignement dans les messages, tout en permettant de s'amuser à créer de nouvelles émoticones avec les genmoji créés à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Et il sera possible de programmer une date d'envoi des messages.

iOS 18 ajoute en outre la possibilité pour la première fois de passer par la connexion satellite pour communiquer par Messages lorsqu'il n'y a pas de réseau cellulaire ou wifi. Apple sort enfin du seul cadre des messages d'urgence et enrichit les possibilités d'échanges de contenus par satellite.

Autre nouveauté pour iOS 18, un Game Mode fait son apparition avec un ensemble d'optimisation pour tirer le meilleur parti des jeux et maintenir les performances au fil du temps.

Apple Intelligence, le pouvoir de l'IA générative dans iOS 18

Mais la grande nouveauté du nouvel OS mobile reste l'intelligence artifiicielle de l'environnement Apple Intelligence qui sera proposée un peu partout dans l'interface et les applications pour apporter l'aide de l'IA générative.

Elle permettra de générer du texte, des images, résumer un long document ou message, proposer des variantes en fonction du contexte (amical, professionnel...), rechercher et classer des photos par thèmes ou description, générer des images tirées de vos propres photos, créer des genmoji et rendre l'assistant encore plus utile...

Apple a longuement insisté sur la notion de sécurité tout en confirmant que le système d'IA sera bien mixte avec une partie embarquée sur les appareils mobiles et une partie en cloud mais protégée par l'environnement Private Compute Cloud.

L'assertion reste fragilisée par le fait que l'IA a besoin de tout savoir de vous (connaître vos données personnelles les plus sensibles, lire vos emails, analyser vos photos...) pour être efficace et anticiper vos besoins.

Elle l'est aussi par le recours à ChatGPT d'OpenAI qui pourra être fait ponctuellement. Apple a cloisonné le fonctionnement en demandant une confirmation préalable à l'utilisation du chatbot mais il reste difficile d'apprécier la teneur des échanges qui seront réalisés entre les appareils d'Apple et les serveurs d'OpenAI. Et déjà, Apple laisse entendre qu'un accord similaire pourrait être trouvé avec Google pour intégrer l'IA Gemini.

C'est toute la difficulté de l'utilisation de l'IA dans les appareils mobiles et au-delà où l'utilisateur devient nécessairement une partie de l'engrenage du fonctionnement de l'intelligence artificielle, parfois s'en sans rendre compte à ou son corps défendant.

Il reste à voir comment fonctionnera réellement Apple Intelligence et, déjà, Elon Musk affirme vouloir bannir les iPhone de ses entreprises après l'annonce de la présence de ChatGPT.

Le milliardaire a un contentieux avec OpenAI, ce qui ne le rend pas très objectif sur ce sujet comme sur d'autres, mais son attitude relève aussi d'un questionnement grandissant quant aux projets de Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, et à l'émergence à venir d'une IA générale avec très peu de garde-fous pour éviter des conséquences dont on ne sait pas grand-chose, même sans aller jusqu'au spectre d'une destruction de l'humanité.

Quels iPhone compatibles avec iOS 18 ?

Avant l'arrivée de la série iPhone 16 qui disposera nativement de iOS 18, Apple proposera plusieurs betas en amont de la mise à disposition officielle du nouvel OS mobile.

Quelques jours avant l'arrivée des iPhone 16, Apple mettra à jour vers iOS 18 les iPhone d'ancienne génération. La limite pour l'installer sera de disposer au minium d'un iPhone Xs / Xs Max / Xr ou bien sûr d'un modèle d'iPhone plus récent, ou encore un iPhone SE de 2ème génération ou plus récent.

Attention, la nouveauté Apple Intelligence ne sera disponible que pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max et les iPhone qui suivront pour des questions de compatibilité matérielle. La firme a en effet listé les processeurs compatibles en ne citant que l'Apple A17 Pro et les puces Apple M1 à M4.

Les nouveautés de iOS 18 sont donc cloisonnées en deux, avec des possibilités de personnalisation pour tous mais le gros morceau de l'IA réservé uniquement pour les modèles les plus récents.