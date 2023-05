Le partenariat entre Microsoft et OpenAI débouche sur l'annonce de l'arrivée de Bing en tant que moteur de recherche par défaut de ChatGPT. Les abonnés de ChatGPT Plus ont la primeur de cette nouveauté en cours de déploiement, mais les utilisateurs gratuits de ChatGPT ne sont pas oubliés pour autant.

Ultérieurement, les utilisateurs de l'offre gratuite de ChatGPT pourront simplement activer un plugin pour l'intégration du moteur de recherche de Microsoft à l'agent conversationnel d'IA générative d'OpenAI.

Le groupe de Redmond a du reste fait le choix d'adopter la même norme de plugin que celle implémentée par OpenAI pour ChatGPT. Ce choix d'une plateforme commune de plugins ouvre la voie à l'interopérabilité entre ChatGPT et l'ensemble des outils Copilot de Microsoft pour l'IA.

Pour aller au-delà de septembre 2021

" ChatGPT disposera désormais de l'intégration d'un moteur de recherche de classe mondiale pour fournir des réponses plus rapides et plus à jour avec un accès depuis le Web ", déclare Microsoft.

Par défaut, la base de connaissances de ChatGPT s'arrête à des informations disponibles jusqu'en septembre 2021. " Les réponses de ChatGPT peuvent être fondées sur des recherches et données web, et inclure des citations pour vous permettre d'en savoir plus, le tout directement dans la conversation. "

Rappelons au passage que si le modèle de langage GPT-4 est disponible via l'abonnement payant ChatGPT Plus, c'est par contre GPT-3.5 avec la version gratuite de ChatGPT. Le nouveau moteur de recherche Bing animé par l'IA s'appuie néanmoins sur GPT-4 et l'encadrement d'un modèle Prometheus de Microsoft avec Bing Chat.