À l'occasion de la publication des derniers résultats trimestriels du groupe de Cupertino, Tim Cook, le patron d'Apple, a estimé que le potentiel de l'IA générative est " certainement très intéressant. " Cela étant, et sans surprise, il n'a pas divulgué les intentions d'Apple à ce sujet.

Pour le moment, Tim Cook préfère souligner l'importance d'adopter une approche " délibérée et réfléchie ", tout en mettant en avant les progrès réalisés par Apple dans l'intégration de l'IA et du machine learning au sein des produits de la marque et pour leurs fonctionnalités.

Les exemples cités sont la détection des chutes et des accidents avec les appareils d'Apple, ou encore l'électrocardiogramme (ECG) pour sauver des vies. " Nous considérons l'IA comme énorme et nous continuerons à l'intégrer dans nos produits de manière très réfléchie. "

ChatGPT n'a pas droit de cité chez Apple

Selon un document consulté par le Wall Street Journal et des sources proches du dossier, Apple a restreint l'utilisation de ChatGPT d'OpenAI et d'autres outils d'IA générative externes, tout en développant sa propre technologie similaire.

Apple craint que le recours à ChatGPT et autres outils par ses employés, comme Copilot de GitHub (Microsoft) pour compléter automatiquement l'écriture de code informatique, ne débouche sur la divulgation de données confidentielles. Une hantise qui n'est du reste par l'apanage d'Apple.

Avec l'abonnement ChatGPT Business, OpenAI tente d'apporter de l'apaisement. Tout en conservant l'accès à l'historique des échanges, les entreprises ont la possibilité d'interdire l'utilisation par défaut des données pour l'entraînement de modèles d'IA.

Pas de veto dans l'App Store

D'après Bloomberg, ChatGPT serait sur la " liste noire " d'Apple depuis des mois. Du moins pour en restreindre le recours par ses collaborateurs. Une méfiance qui paraît légitime pour une entreprise connue pour sa culture du secret… même si c'est une pratique beaucoup plus difficile à tenir que par le passé.

La forme d'interdiction d'Apple est mise au jour alors qu'OpenAI vient d'introduire une application iOS pour ChatGPT. Via l'App Store, elle est pour le moment disponible aux États-Unis et prend en charge la saisie vocale grâce au modèle Whisper d'OpenAI.

L'application sera ultérieurement disponible dans d'autres pays, ainsi que dans une version pour Android.