Avec ChatGPT Enterprise, ChatGPT Team et ChatGPT Edu, OpenAI revendique désormais 3 millions d'utilisateurs payants, contre 2 millions au mois de février dernier. Une croissance de 50 % en l'espace de seulement trois mois.

Ce chiffre est divulgué en marge de plusieurs annonces, dont la disponibilité de connecteurs comme Google Drive, OneDrive, SharePoint, Dropbox ou Box.

« Les connecteurs permettent à ChatGPT de se connecter en toute sécurité à des applications tierces, afin que vous puissiez rechercher des fichiers, extraire des données en temps réel et consulter du contenu directement dans la conversation. »

Jusqu'à des connecteurs personnalisés

Pour les tâches plus complexes, Deep Research de ChatGPT peut s'appuyer sur encore davantage de connecteurs et englobe les forfaits payants Plus et Pro, en plus de Enterprise, Team et Edu. Par contre, il n'y a pas encore de disponibilité en Europe.

Via le protocole MCP (Model Context Protocol) soutenu par Anthropic, les administrateurs et les utilisateurs ont en outre la possibilité de créer et de déployer des connecteurs personnalisés sur des systèmes propriétaires.

« MCP vous permet de connecter des systèmes propriétaires et d'autres applications afin que votre équipe puisse rechercher, raisonner et agir sur ces connaissances, parallèlement aux résultats web et aux connecteurs prédéfinis. »

Un nouveau mode d'enregistrement

Dans le cadre de ses annonces B2B avec ChatGPT, OpenAI souligne également un Google Drive Synced Connector pour les utilisateurs de ChatGPT Team, Enterprise et Edu avec un abonnement Google Workspace. Il s'agit d'améliorer la vitesse et la qualité des réponses en synchronisant le contenu à l'avance.

Un mode d'enregistrement est en outre déployé pour les utilisateurs de ChatGPT Team sur macOS. Pour une réunion ou une note vocale, ChatGPT procédera à une transcription et extraira les points clés. Ce mode sera ultérieurement proposé avec ChatGPT Plus, Pro, Enterprise et Edu.