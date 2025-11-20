OpenAI introduit ChatGPT for Teachers, une déclinaison de son célèbre chatbot IA spécifiquement calibrée pour les besoins des enseignants du système scolaire américain (K-12 ; primaire et secondaire).

Cette nouvelle version, accessible gratuitement jusqu'en juin 2027, est présentée comme un assistant sécurisé pour la préparation de cours, la collaboration et l'adaptation de matériel pédagogique.

Quelles sont les fonctionnalités et garanties offertes ?

La plateforme met à disposition des enseignants les outils les plus avancés d'OpenAI, incluant des messages illimités avec le système GPT-5.1 Auto, la recherche, l'upload de fichiers, des connecteurs vers des applications comme Canva, Google Drive ou Microsoft 365, et la génération d'images.

L'accent est mis sur la sécurité et la conformité. OpenAI garantit que les données partagées ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles et que l'espace de travail respecte la législation américaine sur la protection des données des élèves.

" Notre objectif est de nous assurer que les enseignants ont accès aux outils d'IA ainsi qu'à une expérience axée sur eux afin qu'ils puissent véritablement guider l'utilisation de l'IA ", déclare une responsable de l'éducation chez OpenAI (CNBC).

Faire mettre le doigt dans l'engrenage ?

Ce lancement n'est pas une première incursion d'OpenAI dans le secteur éducatif. L'entreprise avait déjà déployé ChatGPT Edu pour les universités et un mode destiné à aider les étudiants.

Avec ChatGPT for Teachers, OpenAI cible directement les formateurs, considérés comme un levier essentiel pour l'adoption de ses technologies. Ce n'est évidemment pas innocent pour l'avenir.

Par ailleurs, s'il est fait mention d'une gratuité jusqu'en juin 2027, c'est plus flou au-delà de cette échéance, même s'il est évoqué un ajustement des tarifs et un prix abordable pour les enseignants.

D'inévitables craintes soulevées

L'arrivée de cet outil ne se fait pas sans soulever des inquiétudes, alors que de nombreux enseignants s'alarment déjà de l'utilisation de l'IA par les élèves pour tricher.

Avec des études à ce sujet, une préoccupation est une potentielle érosion de la pensée critique, à force de déléguer tout ou partie du travail de réflexion à l'IA. Gage aux professeurs d'intégrer de tels outils de manière à la fois réfléchie et responsable.