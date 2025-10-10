Après un lancement en Inde en août, puis en Indonésie en septembre, OpenAI déploie son forfait ChatGPT Go dans de nouveaux pays. Ce sont 16 pays supplémentaires qui sont concernés à travers l'Asie.

L'abonnement ChatGPT Go est ainsi désormais disponible en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Birmanie, au Brunei, au Cambodge, au Laos, en Malaisie, aux Maldives, au Népal, au Pakistan, aux Philippines, au Sri Lanka, en Thaïlande, au Timor oriental et au Vietnam.

À 75 000 roupies indonésiennes par mois (moins de 4 € par mois), l'abonnement ChatGPT Go à bas coût se positionne comme une alternative accessible face à l'abonnement ChatGPT Plus, bien plus onéreux à 349 000 roupies indonésiennes par mois (moins de 18 € par mois).

Un abonnement intermédiaire à prix mini

Pour ceux qui trouvent la version gratuite frustrante, mais le forfait ChatGPT Plus excessif, ChatGPT Go apparaît comme le juste milieu. Cette formule intermédiaire donne un accès étendu au modèle GPT-5.

Les utilisateurs bénéficient de limites d'usage augmentées. Dix fois plus de messages, dix fois plus de générations d'images et dix fois plus de fichiers à soumettre. La mémoire de l'IA est également doublée, permettant des conversations plus longues et des réponses plus personnalisées.

L'offre comprend aussi des outils pour l'analyse de données avancée, ainsi que la possibilité de créer ses propres GPTs personnalisés.

La conquête des marchés émergents en Asie

La stratégie d'OpenAI est de s'imposer dans les pays en développement. Pour le moment, c'est l'Asie qui est privilégiée. Aucune information ne laisse présager l'arrivée de l'abonnement ChatGPT Go dans nos contrées.