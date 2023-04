Les intelligences artificielles génératives sont en train de transformer l'Internet et le monde réel par leurs capacités de création qui pourraient menacer de nombreux emplois.

Elles renforcent l'inquiétude concernant l'émergence d'une intelligence artificielle gobale qui deviendra plus maligne que le cerveau humain et pourrait finir par s'en prendre à l'humanité entière.

Pour éviter ce scénario alors qu'une véritable frénésie s'est emparée du secteur du développement des IA dans une forme de course à l'armement dont personne ne connaît les conséquences, des centaines d'experts en IA ont appelé à une pause d'au moins six mois dans la création des intelligences artificielles avancées, le temps de poser un cadre et des règles qui garantiront une progrès des intelligences artificielles uniquement bénéfique pour l'humanité.

Une pause ingérable pour Bill Gates

L'appel des scientifiques est aussi porté par la voix d'Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX, The Boring Company ou Neuralink, qui a régulièrement évoqué des inquiétudes par rapport aux capacités futures des IA.

Mais dans le contexte actuel d'effervescence du secteur, une pause est-elle seulement possible ou même envisageable ? Bill Gates, co-fondateur de Microsoft, exprime des doutes sur l'intérêt d'un arrêt forcé que certains respecteraient et d'autres non, et qui "ne résoudrait pas les problématiques" qui s'annoncent.

Dans un entretien à Reuters en réponse à la lettre ouverte des experts en IA, il suggère qu'il vaudrait mieux clairement identifier les éléments à risque dans le développement tout en profitant des bénéfices plutôt que de confier à un groupe en particulier les rênes du développement.

Bill Gates s'inscrit ainsi dans une position résolument optimiste vis à vis des intelligences artificielles, un point déjà exprimé dans un billet de blog diffusé en mars et intitulé "L'ère de l'IA a commencé" et dans lequel il suggère que les IA pourront contribuer à réduire les inégalités dans le monde.

Deux visions sur l'IA qui s'opposent

Cette vision positive de l'IA s'est régulièrement opposée à celle plus pessimiste d'Elon Musk et les deux milliardaires se sont parfois lancé des piques à ce sujet, chacun s'accusant de ne pas saisir les enjeux en cours.

Pour Bill Gates, il semble de toute façon impossible de vérifier que les laboratoires partout dans le monde respecteraient une pause de six mois, avec le risque plutôt inverse de développements clandestins dangereux.

Mettre en avant les points positifs, tenter de minimiser les éléments problématiques sans pour autant bloquer tout le processus de développement, c'est aussi ce que suggèrent certains experts en IA.

Il reste toutefois le problème du lancement rapide de ces intelligences artificielles génératives sans forcément en comprendre la portée et les implications, en espérant pouvoir corriger les effets indésirables à mesure qu'ils apparaîtront...si c'est possible. Et que faire si cela ne l'était pas ? qui en porterait la responsabilité ?

C'est précisément ce jeu de l'apprenti-sorcier que souhaiteraient éviter les chercheurs ayant signé l'appel à la pause des IA afin d'éviter ou au moins limiter ce qui pourrait sortir de la boîte de Pandore des temps modernes.