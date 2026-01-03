OpenAI a commencé le déploiement d'une mise à jour de l'interface pour ChatGPT qui modifie la manière dont certaines réponses sont affichées à l'écran. Elle vise l'expérience utilisateur pour les tâches d'écriture.

Une barre d'outils pour l'édition

Lorsque ChatGPT détecte une requête orientée vers la rédaction, comme la création d'un e-mail ou d'un document long, il présente la réponse dans une zone de texte enrichi. Cela affecte uniquement la présentation et non la génération du contenu.

En sélectionnant du texte à l'intérieur d'un bloc, une mini barre d'outils d'édition apparaît. Cette dernière propose des options de formatage courantes, similaires à celles de Gmail ou Word, ce qui simplifie les retouches.

L'idée est de permettre aux utilisateurs d'éditer leurs brouillons directement dans ChatGPT, sans avoir à copier-coller le contenu vers une autre application.

Sans option de désactivation ?

Pour le moment, OpenAI n'a pas communiqué de calendrier précis concernant une disponibilité générale, ni de liste exhaustive des formats qui seront pris en charge à l'avenir.

En outre, il ne semble pas exister d'option dédiée pour une désactivation. Cela dépendra ainsi de la nature et de la formulation du prompt.