Confronté à une pression croissante de ses investisseurs et à des coûts opérationnels de plusieurs centaines de millions de dollars par mois, OpenAI ne peut plus se contenter de son modèle par abonnement. Le groupe explore désormais activement des pistes pour monétiser sa gigantesque base d'utilisateurs gratuits, et la publicité conversationnelle dans ChatGPT en est une.

Quels formats publicitaires sont envisagés par OpenAI ?

OpenAI ne souhaite pas simplement copier les formats existants des géants du Web. Selon un rapport de The Information, les équipes d'OpenAI ont discuté de plusieurs approches, dont l'une consisterait à accorder un traitement préférentiel aux contenus sponsorisés directement dans les réponses de l'IA.

D'autres maquettes internes évoquent l'apparition de publicités dans une barre latérale ou sous forme de pop-ups contextuels. L'idée est de créer de nouveaux types de publicités natives à la conversation, où les recommandations de produits ou services s'intégreraient de manière naturelle, voire seraient générées par l'IA elle-même.

Trouver un moyen de rentabiliser l'audience gratuite

La monétisation est devenue une question de survie pour la société derrière ChatGPT. L'entraînement des grands modèles de langage et leur fonctionnement pour des millions d'utilisateurs représentent une charge financière immense que les abonnements payants peinent à couvrir.

" Alors que ChatGPT devient plus capable et largement utilisé, nous examinons les moyens de continuer à offrir plus d'intelligence à tout le monde. Dans ce cadre, nous explorons à quoi pourraient ressembler les publicités dans notre produit ", a déclaré un porte-parole d'OpenAI.

Il souligne que les utilisateurs ont une relation de confiance avec ChatGPT, et qu'il faudra respecter cette confiance.

Quel est le principal défi pour l'avenir de ChatGPT ?

Le plus grand risque pour OpenAI est bel et bien de briser la confiance des utilisateurs, en altérant la perception d'un assistant IA neutre et fiable. L'introduction de contenus sponsorisés dans ChatGPT devra nécessairement être prudente.

Patron d'OpenAI, Sam Altman aurait insisté auprès de ses équipes sur le fait que toute publicité devra être aussi utile qu'une réponse organique, en faisant allusion au contexte d'un moteur de recherche.