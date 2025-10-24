Dans ce qui semble être une concurrence directe avec une solution comme Microsoft 365 Copilot, OpenAI lance une fonctionnalité Company Knowledge. Elle concerne les offres Business, Enterprise et Edu de ChatGPT, avec la promesse de centraliser l'information.

Au lieu de chercher dans divers outils (e-mails, documents, messageries), l'utilisateur peut interroger ChatGPT pour obtenir une synthèse et rassembler tout le contexte des applications qui y sont connectées. Les applications internes d'une organisation comme Slack, SharePoint, Google Drive et GitHub.

À activer manuellement

Pour activer la fonctionnalité, les utilisateurs doivent sélectionner l'option Company Knowledge sous la zone de saisie. La première utilisation nécessite d'authentifier les différentes applications professionnelles (connecteurs).

Après activation, OpenAI explique que ChatGPT peut " regarder à travers plusieurs sources pour donner des réponses plus complètes et précises ". Un panneau latéral permet de suivre les sources consultées, et chaque réponse inclut des citations claires permettant de vérifier l'origine de l'information.

La fonctionnalité Company Knowledge s'appuie sur une version de GPT-5 spécifiquement entraînée pour cette tâche.

Des garanties de sécurité et de confidentialité

Company Knowledge respecte les permissions existantes. ChatGPT ne peut accéder qu'aux informations que l'utilisateur est déjà autorisé à consulter.

Pour les administrateurs (Enterprise et Edu), des contrôles avancés sont disponibles, incluant la gestion des accès aux connecteurs, la mise en place de rôles personnalisés et des permissions au niveau des groupes.

OpenAI réitère que par défaut, il n'y a jamais d'entraînement des modèles avec les données. La sécurité est renforcée par un chiffrement standard, le support du SSO, du SCIM et de l'IP allowlisting.

Avec actuellement des limitations

La fonctionnalité doit être activée manuellement à chaque nouvelle conversation. Elle présente des limitations, dont le fait ne pas effectuer de recherche sur le Web ni générer de graphiques ou d'images. Il est cependant possible de la désactiver au sein d'une même conversation pour retrouver ces capacités.

" Dans les mois à venir, nous prévoyons d'intégrer Company Knowledge à la gamme complète des fonctionnalités de ChatGPT ", indique OpenAI qui continue par ailleur d'ajouter de nouveaux connecteurs.