Fini le basculement entre deux écrans distincts. OpenAI modifie l'expérience vocale avec ChatGPT. Le mode vocal est maintenant intégré au fil de la discussion textuelle. Le changement est déployé pour tous les utilisateurs de ChatGPT, aussi bien sur les applications mobiles que sur le Web.

Un passage plus transparent entre la parole et le texte

Auparavant, activer le mode vocal signifiait quitter la conversation en cours pour un écran dédié, symbolisé par un orbe bleu au centre. Désormais, un simple clic sur l'icône en forme d'onde sonore lance l'interaction vocale au sein même du chat.

L'utilisateur peut ainsi parler à l'IA tout en voyant ses réponses s'afficher sous forme de texte, et plus encore. Cette évolution rend l'expérience plus intuitive et élimine la frustration de devoir quitter le mode vocal pour relire une réponse manquée.

Une nouvelle expérience par défaut

Dans son annonce, OpenAI met en avant la possibilité de " parler, regarder les réponses apparaître, revoir les messages précédents et voir les visuels comme des images ou des cartes en temps réel ".

Cela étant, certains utilisateurs pourraient ne pas apprécier le changement en préférant l'ancienne expérience. OpenAI fait preuve de souplesse en permettant de réactiver l'interface originale.

Le cas échéant, il suffit de se rendre dans les paramètres de ChatGPT, Personnalisation et Avancé. Sous le Mode vocal ChatGPT, il est proposé l'option Mode distinct : " Activer le mode vocal ChatGPT en plein écran sans transcription en temps réel ni éléments visuels. "