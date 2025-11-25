Juste à temps pour la saison des fêtes de fin d'année, OpenAI annonce le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Shopping Research. Intégrée à ChatGPT, elle doit simplifier la recherche et la comparaison de produits en ligne.

Accessible à tous les utilisateurs connectés à un compte ChatGPT, cette nouveauté promet de fournir des guides d'achat personnalisés en quelques minutes.

Comment fonctionne cet assistant d'achat ?

Lorsqu'un utilisateur pose une question liée à des achats, l'outil propose automatiquement d'activer la recherche spécialisée. L'interface devient alors conversationnelle et visuelle, posant des questions pour affiner les critères : budget, caractéristiques souhaitées ou destinataire du cadeau.

En arrière-plan, OpenAI explique que l'outil analyse le Web à la recherche d'informations à jour comme le prix, la disponibilité, les avis, les spécifications et les images. L'utilisateur peut guider la recherche en temps réel en marquant des produits comme " Plus comme ça " ou " Pas intéressé ".

Une version spécifique de GPT-5 mini à la manœuvre

Pour alimenter Shopping Research, OpenAI s'appuie sur une version spécifique de son modèle, une variante de GPT-5 mini entraînée avec l'apprentissage par renforcement spécifiquement pour les tâches d'achat.

OpenAI précise avoir entraîné ce modèle à lire des sites de confiance, citer des sources fiables et synthétiser les informations provenant de nombreuses sources pour produire la recherche de produits.

Cette spécialisation permet à l'outil d'être plus performant sur les détails techniques, notamment dans les catégories électronique, beauté, maison et jardin, cuisine et électroménager, sport et plein air.

Shopping Research n'est pas infaillible

Malgré ses performances, OpenAI reste transparent sur les faiblesses de l'outil. " Shopping Research pourrait faire des erreurs sur les détails des produits comme le prix et la disponibilité ". Les utilisateurs sont ainsi encouragés à toujours visiter le site vendeur pour les détails plus précis.

À terme, l'ambition est une association avec Instant Checkout pour permettre des achats directement depuis ChatGPT avec des marchands partenaires.

Introducing shopping research, a new experience in ChatGPT that does the research to help you find the right products.



It’s everything you like about deep research but with an interactive interface to help you make smarter purchasing decisions. pic.twitter.com/jksGVpCXGm — OpenAI (@OpenAI) November 24, 2025

Un déploiement à grande échelle

Le déploiement de Shopping Research est en cours sur mobile et sur le Web pour les utilisateurs des forfaits ChatGPT Free, Plus et Pro. Pendant les fêtes, l'utilisation sera quasiment illimitée.

Shopping Research est en outre intégré à ChatGPT Pulse pour les utilisateurs de ChatGPT Pro et proposera des guides d’achat personnalisés sur la base des conversations précédentes.