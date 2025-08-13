Le vent a tourné pour OpenAI ? Ce qui devait être une simplification majeure de ChatGPT avec le lancement de GPT-5 s'est transformé en un rétropédalage en règle. Sous la pression d'une communauté d'utilisateurs mécontents, OpenAI a non seulement ressuscité son ancien modèle star, GPT-4o, mais a aussi réintroduit une complexité que l'entreprise d'IA cherchait à éliminer.

La fronde inattendue des utilisateurs

La décision initiale d'OpenAI de remplacer GPT-4o par GPT-5 a déclenché une vague de protestations. Loin d'être un simple caprice, cette réaction a mis en lumière un attachement émotionnel d'utilisateurs à une IA.

Sur Reddit, certains d'entre eux ont comparé le changement à la perte d'un proche, critiquant les réponses de GPT-5, jugées plus courtes et moins pertinentes.

Responsable de ChatGPT chez OpenAI, Nick Turley avoue sa surprise face à ce niveau d'attachement que des utilisateurs pouvaient ressentir. À The Verge, il admet que ne pas conserver GPT-4o était à ce titre une erreur, au moins pendant une période de transition.

Un retour en arrière vers la complexité

La promesse de GPT-5 était un modèle unifié et la capacité de choisir pour l'utilisateur la meilleure façon de répondre. Un objectif dans ChatGPT était de faire disparaître le menu de sélection des modèles, jugé trop complexe. Le résultat est tout l'inverse.

ChatGPT propose maintenant des modes spécifiques pour GPT-5 : Auto, Fast et Thinking. Pour les abonnés payants, le fameux sélecteur de modèles est de retour, peut-être plus chargé que jamais, avec la réapparition de GPT-4o, GPT-4.1 et d'autres versions. En tout cas en activant une option idoine dans les paramètres (version web).

Patron d'OpenAI, Sam Altman a aussi indiqué un travail sur une personnalité pour GPT-5 qui serait plus chaleureuse, mais pas aussi agaçante que GPT-4o pour la plupart des utilisateurs.

Une personnalisation inévitable ?

Cet épisode mouvementé enseigne une leçon à OpenAI. Des utilisateurs sont avides de personnalisation poussée et d'un modèle qui correspond le mieux à leurs préférences.

L'entreprise a d'ailleurs pris un engagement fort. Elle ne retirera plus un modèle comme GPT-4o sans prévenir longuement à l'avance. Reste que malgré les critiques sur le lancement chaotique de GPT-5, l'utilisation de ChatGPT aurait augmenté.

« Nous n'allons pas tout réussir du premier coup, mais je suis très fier de la rapidité avec laquelle l'équipe peut itérer. Le travail d'alignement des modèles sur les préférences individuelles ne fait que commencer », ajoute Nick Turley.