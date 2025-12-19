Lancé en août dernier en Inde, le forfait ChatGPT Go a par la suite connu un timide déploiement dans d'autres pays, et principalement à travers l'Asie. OpenAI procède désormais à un déploiement de bien plus grande ampleur pour couvrir un total d'environ 170 pays et territoires.

Alors qu'une absence notable concerne les États-Unis ou encore le Canada, l'Europe n'est pas oubliée et la France est dans la liste des pays concernés par ChatGPT Go, aux côtés de la Belgique et du Luxembourg, par exemple.

Le forfait ChatGPT Go est affiché au tarif de 8 € par mois en France. Il se positionne entre l'abonnement gratuit et l'abonnement ChatGPT Plus à 23 € par mois. Qui plus est, des utilisateurs peuvent avoir droit à une proposition à 4 € par mois s'ils étaient déjà abonnés à ChatGPT Plus.

Plus de latitude par rapport à ChatGPT Free

Pour ChatGPT Go, OpenAI met en avant l'intégralité des fonctionnalités de l'abonnement gratuit qui s'accompagne d'un accès étendu à GPT-5 (ou plutôt GPT-5.2), dix fois plus de génération d'images et d'importation de fichiers.

C'est également une mémoire de l'IA doublée pour des conversations plus longues et des réponses plus personnalisées, ainsi que des outils pour l'analyse de données avancée et la possibilité de créer des GPT personnalisés.

Un point de vigilance est que si ChatGPT Go offre des limites d'utilisation plus élevées que l'abonnement gratuit, cela vaut pour les fonctionnalités de base. En outre, ces limites peuvent varier afin de " garantir une expérience optimale à tous les utilisateurs ". Une forme de bridage est ainsi susceptible d'intervenir pour privilégier les forfaits supérieurs.