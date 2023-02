Finalement, ce n'est pas ChatGPT Pro, mais ChatGPT Plus. Dans le cadre d'un programme pilote, OpenAI annonce l'arrivée d'une version payante de son agent conversationnel basé sur une utilisation du modèle de langage GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer).

La technologie d'IA de ChatGPT repose actuellement sur 175 milliards de paramètres et a été entraînée avec des centaines de milliards de textes. La base de connaissances s'arrête toutefois à 2021. ChatGPT est à l'aise dans des domaines divers et variés, y compris pour générer du code.

Avec ChatGPT Plus, OpenAI propose un abonnement à 20 dollars par mois. Pour le moment, la disponibilité concerne uniquement les États-Unis. L'invitation de personnes sur liste d'attente va commencer au cours des prochaines semaines. D'autres pays s'ajouteront ultérieurement.

Moins cher qu'initialement prévu et accès gratuit conservé

Le tarif de 20 $ par mois est plus raisonnable que les 42 $ par mois qui avaient été précédemment évoqués. OpenAI a sans doute tenu compte des doléances à ce niveau. Qui plus est, OpenAI dit étudier des options pour des abonnements moins chers.

ChatGPT Plus promet un accès à ChatGPT même en cas de trafic élevé aux heures les plus chargées, des réponses plus rapides, un accès prioritaire aux améliorations et aux nouvelles fonctionnalités. À noter que OpenAI vient de procéder à une mise à jour afin d'améliorer les capacités de ChatGPT dans les mathématiques.

Pour le commun des utilisateurs, une bonne nouvelle accompagne l'introduction de ChatGPT Plus. Un accès gratuit à ChatGPT est bel et bien conservé. C'est l'abonnement payant qui va contribuer en partie à préserver l'accès gratuit. OpenAI ne mentionne pas l'investissement au long cours de Microsoft.

Boom d'utilisation en janvier

Selon Reuters, qui cite une étude de la société de services financiers UBS, ChatGPT aurait atteint 100 millions d'utilisateurs actifs en janvier. L'étude s'appuie sur des chiffres du cabinet d'analyse SimilarWeb.

En moyenne, 13 millions de visiteurs uniques par jour auraient utilisé ChatGPT en janvier, soit plus du double par rapport à décembre. En rappelant que le prototype d'agent conversationnel a été mis en ligne à la fin du mois de novembre 2022.

" Nous avons lancé ChatGPT en tant qu'aperçu de recherche afin d'en savoir plus sur les forces et les faiblesses du système et de recueillir les commentaires des utilisateurs pour nous aider à améliorer ses limites. Depuis, des millions de personnes nous ont fait part de leurs commentaires ", écrit OpenAI.

Avec les retours, OpenAI a identifié plusieurs usages professionnels, dont la rédaction et l'édition de contenus, le brainstroming d'idées, l'aide à la programmation et l'apprentissage de nouveaux sujets.