Après des rumeurs et des confirmations indirectes, OpenAI annonce en bonne et due forme l'intégration des publicités dans ChatGPT. Au cours des prochaines semaines, des tests concerneront la version gratuite de ChatGPT ainsi que l'abonnement moins cher ChatGPT Go déployé à l'échelle mondiale. L'expérimentation sera initialement limitée aux États-Unis.

Le principe des publicités dans ChatGPT

D'après la communication d'OpenAI, les publicités apparaîtront sous forme de bannières clairement identifiées en bas des réponses générées par ChatGPT. Elles seront contextuelles, c'est-à-dire basées sur le sujet de la conversation en cours.

Par exemple, une discussion sur des destinations de vacances pourrait déclencher l'affichage d'une offre pour un séjour. Les utilisateurs conserveront un certain contrôle, avec la possibilité de désactiver la personnalisation et de masquer les annonces qui ne les intéressent pas.

OpenAI insiste sur l'indépendance des réponses, et assure que les publicités n'influenceront jamais le contenu des réponses de ChatGPT. Un engagement est pris pour ne pas vendre les données des utilisateurs aux annonceurs et maintenir la confidentialité des conversations.

Les abonnés aux offres payantes ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise ne verront aucune publicité.

Un changement de stratégie pour OpenAI

Ce virage vers la publicité représente une évolution notable par rapport aux déclarations passées de Sam Altman. En 2024, le patron d'OpenAI avait évoqué la publicité comme un dernier recours, exprimant ses craintes qu'elle puisse éroder la confiance des utilisateurs.

Cependant, les pressions financières sont immenses. D'après des documents financiers, OpenAI pourrait dépenser environ 9 milliards de dollars cette année pour des revenus estimés à 13 milliards de dollars, une marge insuffisante face aux investissements massifs requis.

Seulement 5 % des 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT paient un abonnement, ce qui rend la diversification des revenus indispensable.

" Nous croyons en un modèle de revenus diversifiés où la publicité peut jouer un rôle pour rendre l'intelligence plus accessible à tous ", déclare Fidji Simo, la patronne des applications chez OpenAI.

En évitant les mineurs et les sujets sensibles

OpenAI précise que les publicités ne seront pas affichées pour les utilisateurs identifiés ou estimés comme ayant moins de 18 ans. De même, aucun contenu sponsorisé n'apparaîtra à proximité de sujets jugés sensibles ou réglementés tels que la santé, la santé mentale ou la politique.

L'objectif à long terme, selon OpenAI, reste de " construire des produits que des millions de personnes et d'entreprises trouvent suffisamment utiles pour payer ".

La publicité est présentée tel un levier pour soutenir la mission principale de l'entreprise : " s'assurer que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité ". À voir quelles seront les premières réactions de la communauté.