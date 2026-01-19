Après une phase de test initiée en Inde l'été dernier, puis une arrivée dans 170 pays, dont la France fin 2025, OpenAI officialise le déploiement mondial de son abonnement ChatGPT Go. Les États-Unis ne font notamment plus exception avec un tarif de 8 dollars par mois (8 € par mois en France).

Que propose l'abonnement ChatGPT Go ?

L'offre ChatGPT Go est spécifiquement pensée pour les utilisateurs désirant un accès plus large au modèle le plus rapide d'OpenAI, GPT-5.2 Instant. Les abonnés bénéficient d'un volume 10 fois supérieur de messages, de téléchargements de fichiers et de créations d'images par rapport à la formule gratuite.

En plus de ces limites augmentées, l'abonnement inclut une mémoire et une fenêtre de contexte étendues. L'outil peut mémoriser davantage d'informations pertinentes, améliorant la continuité des conversations et l'accès à l'IA.

" ChatGPT Go conçu pour les personnes qui souhaitent un accès étendu à notre dernier modèle, GPT‑5.2 Instant, à un prix plus abordable ", résume OpenAI.

Comment se positionne-t-il face aux autres offres pour les particuliers ?

Alors que ChatGPT Go se concentre sur le modèle Instant, l'abonnement ChatGPT Plus, facturé 23 € par mois (20 $ par mois), reste la porte d'entrée vers les modèles avancés d'OpenAI, notamment GPT-5.2 Thinking.

Il est destiné à des usages plus professionnels comme la recherche ou l'analyse de données. " Par rapport à Go, Plus inclut des limites plus élevées pour les messages, les chargements de fichiers, la mémoire et le contexte. "

Dans le haut du panier se trouve ChatGPT Pro à 229 € par mois (200 $ par mois), qui garantit un accès complet au modèle le plus puissant, GPT-5.2 Pro, et aux fonctionnalités les plus récentes.

Quelle est la contrepartie de ce tarif attractif ?

Pour maintenir ce prix agressif, OpenAI a annoncé une nouveauté majeure : l'introduction de la publicité. L'entreprise prévoit de commencer prochainement à tester des annonces au sein de l'interface de ChatGPT Go, dans un premier temps aux États-Unis.

" La publicité nous aide à continuer à proposer ChatGPT à des tarifs gratuits et abordables ", justifie OpenAI.