En examinant le code de la version bêta 1.2025.329 de l'application Android de ChatGPT, l'ingénieur Tibor Blaho rapporte sur X la découverte de plusieurs références explicites à un système publicitaire. Cette fuite suggère qu'OpenAI est sur le point d'activer ce nouveau levier de revenus.

Des indices pointent vers l'arrivée des publicités

Les découvertes dans le code ne laissent que peu de place au doute. Tibor Blaho a identifié des mentions telles que ads feature, search ad ou encore search ads carousel. Ces termes indiquent le développement d'une infrastructure publicitaire pensée pour s'intégrer directement dans les résultats fournis par ChatGPT.

L'idée serait de proposer une expérience similaire à celle de la recherche Google, où des annonces sponsorisées apparaissent en fonction des requêtes des utilisateurs, avec une personnalisation poussée.

Pourquoi OpenAI envisagerait-il ce nouveau modèle économique ?

Malgré son succès fulgurant, avec plus de 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, OpenAI n'est pas encore une entreprise rentable. La société fait face à des coûts de fonctionnement astronomiques, et un rapport de la banque HSBC estime qu'elle aura besoin de trouver 207 milliards de dollars de financement supplémentaire d'ici 2030 pour soutenir ses ambitions.

Dans ce contexte, la publicité représente un modèle économique séduisant. L'immense base d'utilisateurs et la connaissance fine de leurs intentions, via les prompts, offrent un potentiel de monétisation considérable.

La position de Sam Altamn a évolué

Le patron d'OpenAI, Sam Altman, a longtemps montré une certaine réticence vis-à-vis de la publicité. Il avait qualifié l'idée de combiner annonces et IA de troublante, la considérant comme un dernier recours. Cependant, sa position a visiblement évolué au fil des mois.

Lors d'un podcast, il a réaffirmé que si l'entreprise n'avait pas encore de produit publicitaire, l'option n'était pas pour autant exclue. Même son de cloche lors de la dernière conférence annuelle DevDay d'OpenAI et en particulier pour des publicités dans ChatGPT Pulse.

La fuite dans le code de l'application semble donc confirmer qu'OpenAI a finalement décidé de franchir le pas, même si les modalités exactes de l'intégration des publicités dans ChatGPT restent à définir.