Le mois dernier, OpenAI a dévoilé ChatGPT Pulse en tant qu'expérience personnalisée et renouvelée chaque jour. Avec cette fonctionnalité, ChatGPT effectue des recherches de manière asynchrone pour le compte de l'utilisateur et lui propose un briefing matinal sous forme de fiches visuelles.

L'analyse s'appuie sur l'historique des conversations, la mémoire et les applications connectées afin d'identifier des centres d'intérêt ou des projets en cours. Patron d'OpenAI, Sam Altman parle de Pulse comme sa fonctionnalité préférée de ChatGPT à ce jour.

Lors d'une session de questions-réponses dans la foulée de la conférence annuelle DevDay d'OpenAI, Sam Altman n'a pas écarté l'idée d'inclure des publicités dans ChatGPT Pulse à l'avenir, même s'il a tempéré ses propos (rapportés par The Verge) en soulignant qu'il n'y avait actuellement aucun projet concret à ce sujet.

Les publicités sur Instagram appréciées

Ce n'est pas la première fois que la question des publicités revient sur le devant de la scène avec ChatGPT. Sam Altman a même pris les publicités sur Instagram en exemple de contenu pertinent qu'il apprécie, suggérant une ouverture pour des annonces ciblées.

" Nous abordons les publicités avec une grande prudence ", a-t-il précisé, mais l'option reste envisagée pour des fonctionnalités jugées " réellement utiles aux utilisateurs ".

Pour l'instant, la fonctionnalité Pulse est réservée à des abonnés payants de ChatGPT. Elle est en preview sur Android et iOS avec le forfait ChatGPT Pro. Un déploiement au-delà de ce forfait onéreux devrait intervenir ultérieurement, alors que la fonctionnalité devrait aussi arriver sur le Web.