L'intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT, connue pour sa capacité à générer du texte et répondre à des questions, ajoute une nouvelle corde à son arc : le shopping. Depuis cette fin avril 2025, il est possible d'utiliser l'outil développé par OpenAI pour rechercher et potentiellement acheter des produits, ouvrant la voie à une nouvelle manière d'interagir avec l'IA pour ses achats en ligne.

Comment faire son shopping avec ChatGPT ?

Utiliser ChatGPT pour le shopping se veut assez simple et intuitif. L'utilisateur peut décrire en langage naturel le produit qu'il recherche ("Je cherche des écouteurs sans fil pour le sport") ou demander des idées cadeaux pour une occasion spécifique. L'IA analyse alors la requête, peut poser des questions pour affiner le besoin, puis présente une sélection d'articles jugés pertinents. Selon les intégrations mises en place par OpenAI et ses partenaires, ChatGPT peut comparer les options, résumer leurs caractéristiques principales et même fournir des liens directs vers des plateformes d'e-commerce pour procéder à l'achat. L'expérience vise à être plus fluide et conversationnelle qu'une recherche classique sur le web.

Une nouvelle concurrence pour Google ?

L'arrivée de fonctionnalités de shopping au sein de ChatGPT n'est pas sans conséquence sur le paysage numérique. Elle positionne directement l'agent conversationnel d'OpenAI comme un potentiel concurrent de Google sur le terrain de la recherche de produits. Actuellement, une part importante des revenus de Google provient de la publicité associée aux requêtes commerciales sur son moteur de recherche et sa plateforme Google Shopping. Si les utilisateurs adoptent ChatGPT pour découvrir et comparer des produits avant d'acheter, cela pourrait représenter un manque à gagner potentiel pour Google et modifier l'équilibre des forces dans le domaine du shopping en ligne.





Il est d'ailleurs étonnant de constater que Google a développé son moteur de recherche orienté vers le shopping pendant des années et que Gemini, l'intelligence artificielle du groupe, ne propose toujours pas de liens en relation avec les sites de commerce. Pour une requête équivalente, ChatGPT illustre ses propositions avec des liens commerciaux tandis que Gemini 2.5 Pro se limite à partager des idées assez vagues, sans aucune réorientation vers le Web.

L'IA au service de l'achat en ligne

Cette évolution de ChatGPT s'inscrit dans une tendance plus globale visant à intégrer l'intelligence artificielle de manière plus poussée dans les parcours d'e-commerce. L'objectif est souvent d'offrir aux consommateurs une expérience plus personnalisée, plus rapide et plus conversationnelle. Pour les entreprises derrière ces IA, comme OpenAI, c'est aussi une façon de diversifier leurs sources de revenus et de rendre leurs outils plus indispensables au quotidien. L'adoption de ces nouvelles habitudes de consommation par le grand public sera déterminante pour l'avenir de cette approche du commerce basée sur la technologie conversationnelle.