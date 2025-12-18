OpenAI concrétise son ambition dévoilée l'automne dernier avec son propre répertoire d'applications au sein de ChatGPT qui se transforme en une plateforme extensible. Les développeurs peuvent désormais soumettre leurs applications pour validation.

En bêta pour les utilisateurs et les développeurs

Pour les utilisateurs, un répertoire d'applications est accessible directement depuis le menu de ChatGPT. Cet espace permet de rechercher et de découvrir des applications publiées à la manière d'un App Store. Une fois connectée, une application peut être activée en la mentionnant avec un " @ " ou en la sélectionnant manuellement.

Des applications de premier plan, comme Apple Music, rejoignent des services déjà existants tels que Spotify, dont la disponibilité est étendue à l'Europe. L'expérience est actuellement en version bêta.

Pour les développeurs, OpenAI met à disposition un kit de développement (SDK) également en version bêta. Il est conçu pour " construire des expériences natives au chat qui apportent du contexte et de l'action directement dans ChatGPT ".

OpenAI encourage la création d'applications ciblées et intuitives. Les développeurs peuvent soumettre leurs créations via la plateforme OpenAI pour examen, en précisant les détails de connectivité et les pays de disponibilité.

La monétisation et la sécurité

Pour l'instant, OpenAI reste prudent et explique " explorer des options de monétisation supplémentaires au fil du temps, y compris les biens numériques ". Dans cette première phase, les développeurs peuvent intégrer des liens vers leurs propres sites pour finaliser des transactions, notamment pour des biens physiques.

En matière de sécurité et de confidentialité, OpenAI impose que chaque application se conforme aux politiques d'utilisation, soit appropriée pour tous les publics et fournisse une politique de confidentialité claire.

Lors de la connexion à une nouvelle application, l'utilisateur est informé des données partagées et peut révoquer l'accès à tout moment.