Terrence et Lesley Bridges, qui vivent dans l'Essex, ne sont pas des pirates informatiques, mais les pionniers d'une expérience grandeur nature. En collaboration avec l'entreprise Thermify et le projet SHIELD, ils ont accepté d'héberger chez eux un "HeatHub".

Concrètement, il s'agit d'une banque de données remplie de composants électroniques qui, en traitant des informations 24h/24, dégagent une chaleur intense. Cette énergie thermique, habituellement perdue et climatisée à grands frais dans les centres de données traditionnels, est ici capturée pour chauffer l'eau de la maison via un système d'échangeurs à huile.

Comment de simples puces peuvent-elles chauffer toute une maison ?

Le secret réside dans la quantité et l'efficacité du matériel utilisé. Le module installé dans le jardin ne contient pas de supercalculateurs énergivores, mais des grappes constituées de 56 cartes Raspberry Pi. Ces mini-ordinateurs, bien que modestes individuellement, génèrent suffisamment de calories lorsqu'ils fonctionnent de concert pour traiter des tâches informatiques.

La chaleur est transportée vers le ballon d'eau chaude de l'habitation, permettant de maintenir une température confortable, cruciale pour Lesley qui souffre de problèmes de santé aggravés par le froid.

Une rentabilité financière qui défie toute concurrence

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et font tourner la tête. Avant l'installation, la facture énergétique du couple grimpait jusqu'à 375 livres sterling par mois (environ 450 euros).

Depuis la mise en place du système, cette dépense a chuté pour atteindre parfois seulement 40 livres, réalisant une économie spectaculaire pour leur budget.

Le tour de force économique repose sur le modèle d'affaires : l'électricité nécessaire pour faire tourner les serveurs est payée par l'opérateur du data center, le couple ne payant que l'énergie résiduelle éventuelle.

Est-ce une solution d'avenir pour la transition verte ?

Au-delà de l'anecdote, ce projet pilote soulève des questions passionnantes sur notre gestion des ressources. Alors que la demande mondiale en puissance de calcul explose, décentraliser les infrastructures pour réutiliser leur chaleur fatale est une approche énergétique pleine de bon sens.

Plutôt que de construire des usines à données qu'il faut refroidir activement, on transforme chaque foyer en nœud de réseau utile.

Cependant, les experts mettent en garde les bricoleurs : ne tentez pas ça vous-même, car la gestion de la charge électrique et des risques d'incendie nécessite une ingénierie professionnelle rigoureuse.

Foire Aux Questions (FAQ)

Puis-je construire mon propre chauffage avec mes vieux PC ?



C'est très fortement déconseillé. Le système des Bridges a été conçu par des ingénieurs avec des normes de sécurité strictes. Un bricolage maison vous coûterait plus cher en électricité que ce qu'il ne rapporterait en chaleur, sans parler des risques majeurs de surcharge électrique et d'incendie dans votre domicile.

Que font exactement ces ordinateurs dans le jardin ?



Contrairement aux idées reçues, ils ne minent pas de cryptomonnaies et ne font pas tourner d'IA complexe (les Raspberry Pi n'étant pas assez puissants pour cela). Ils sont utilisés pour des tâches plus basiques comme l'hébergement de services cloud, le traitement de données d'entreprise ou l'exécution d'applications légères.

Et en été, on fait quoi de la chaleur ?



Même en été, un foyer a besoin d'eau chaude pour les douches et la vaisselle. Le système est conçu pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire. Si la chaleur produite excède les besoins, le système peut probablement évacuer le surplus ou réduire la charge de travail des serveurs.