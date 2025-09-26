Le concept de l'ordinateur intégré dans un clavier, popularisé dans les années 80, a fait un retour remarqué avec le Raspberry Pi 400. La fondation pousse le concept plus loin avec le Raspberry Pi 500+, une déclinaison résolument haut de gamme.

Annoncé pour une disponibilité en décembre 2025, ce nouveau modèle abandonne le clavier à membrane pour un mécanique, double la RAM et intègre enfin un SSD, le tout pour séduire un public professionnel.

Quelles sont les nouveautés de cette version pro ?

Le Raspberry Pi 500+ est une véritable montée en gamme par rapport à ses prédécesseurs (notamment le Pi 400). La différence la plus notable est l'intégration d'un clavier mécanique bruyant (type Cherry Blue) avec des interrupteurs Gateron KS-33, complété par un rétroéclairage RGB un peu gadget pour un produit "pro".





Sous le capot, la carte mère est un dérivé du Raspberry Pi 5, avec son processeur Arm Cortex A76 quad-core, mais la configuration est ici poussée à 16 Go de RAM. Surtout, le 500+ embarque en standard un SSD NVMe de 256 Go, une première pour un ordinateur de la fondation, qui permet de se passer de la traditionnelle et lente carte microSD. La connectique reste classique avec de l'USB 3.0, de l'Ethernet Gigabit, du Wi-Fi 5, mais conserve les très peu pratiques ports micro HDMI.

Pourquoi ce modèle cible-t-il les entreprises ?

Avec un prix de base autour de 200 €, le 500+ ne vise pas que les bidouilleurs. Son positionnement "pro" est renforcé par un partenariat stratégique avec NComputing. Le clavier-ordinateur est proposé avec LEAF OS, un système d'exploitation Linux verrouillé et sécurisé, conçu pour les environnements de travail virtualisés.





L'objectif est assumé pour Raspberry : offrir une alternative abordable et facile à gérer pour les entreprises qui doivent renouveler leur parc informatique face à la fin imminente du support de Windows 10 en octobre 2025. Avec plus de 40% des PC actuels incapables de migrer vers Windows 11, la solution de Raspberry Pi et NComputing permet d'exécuter des applications cloud (Microsoft AVD, Windows 365, etc.) sur un terminal peu coûteux et sécurisé par conception.

Est-ce vraiment une bonne alternative à un PC traditionnel ?

Sur le papier, l'idée est séduisante. Dans la pratique, le positionnement du Raspberry Pi 500+ reste délicat. Si le clavier mécanique, les 16 Go de RAM et le SSD sont des atouts indéniables, le cœur du système reste un processeur Arm aux performances modestes.





Pour un prix équivalent, n'importe quel mini-PC équipé d'une puce Intel N100 sera largement plus performant pour des tâches bureautiques classiques sous Windows ou même Linux. Le 500+ reste donc un produit de niche : une excellente machine pour les développeurs et les amoureux de l'écosystème Raspberry Pi, mais une solution un peu "vaine" pour remplacer un véritable ordinateur de bureau, tant son processeur accuse le poids des années pour un usage grand public.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la différence avec le Raspberry Pi 500 classique ?

Le Raspberry Pi 500+ est une version améliorée du 500. Il passe d'un clavier à membrane à un clavier mécanique, de 8 Go à 16 Go de RAM, et surtout, il intègre un SSD NVMe de 256 Go en standard, alors que le modèle de base n'a pas de stockage interne. Son prix est logiquement doublé, passant d'environ 108 € à 204 €.

À qui s'adresse principalement ce produit ?

Il vise deux publics. D'une part, les passionnés de Raspberry Pi qui veulent la configuration la plus puissante dans ce format tout-en-un. D'autre part, le marché des entreprises, via le partenariat avec NComputing, qui peuvent l'utiliser comme un terminal sécurisé et peu coûteux pour accéder à des bureaux virtuels.

Peut-il remplacer mon PC de bureau sous Windows ?

Pour la grande majorité des utilisateurs, la réponse est non. Le processeur Arm du Raspberry Pi 500+ est bien moins puissant qu'une puce d'entrée de gamme Intel ou AMD récente. De plus, il fonctionne sous une distribution Linux dédiée (Raspberry Pi OS ou LEAF OS), ce qui le rend incompatible avec l'écosystème logiciel de Windows. Il est parfait pour le développement, l'apprentissage ou comme client léger, mais pas pour un usage bureautique et multimédia intensif.