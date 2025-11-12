Le Pixel Drop de novembre 2025 est en cours de déploiement sur les appareils Pixel de Google. Si plusieurs nouveautés sont au programme, elles ne seront pas toutes disponibles dans nos contrées pour le moment.

Remix dans Google Messages et Google Photos

Une nouveauté créative est Remix dans Google Messages. S'appuyant sur le modèle Nano Banana de Gemini, Remix permet aux utilisateurs d'éditer et de réimaginer n'importe quelle photo directement dans la conversation.

Avec le RCS, cette fonctionnalité est actuellement disponible pour les utilisateurs de Pixel aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Inde, en Irlande et en Nouvelle-Zélande.

Pour Google Photos et avec l'IA, une aide à la modification et en langage naturel concerne les utilisateurs éligibles aux États-Unis. Des exemples cités sont le retrait de lunettes de soleil et la correction d'un sourire sur des clichés. L'IA utilise d'autres photos de la galerie pour appliquer des modifications personnalisées.

Pour la productivité et la sécurité

Pour lutter contre la surcharge informationnelle, les Pixel peuvent désormais générer des résumés des conversations les plus longues directement dans le volet des notifications, en tout cas en anglais.

Google annonce aussi qu'en décembre, une fonction viendra organiser et mettre en sourdine les notifications de priorité inférieure.

Côté sécurité, la détection d'arnaques, qui analysait déjà les appels dans certains pays, s'étend aux notifications de discussions aux États-Unis, avec une alerte " Escroquerie probable ".

Un mode d'économie d'énergie pour Google Maps

Comme attendu, une optimisation concerne Google Maps. Un mode d'économie d'énergie (actuellement réservé à la série Pixel 10) affiche une disposition simplifiée, ne montrant que les informations clés comme les prochains virages. Google affirme que cela peut prolonger l'autonomie jusqu'à quatre heures.

Le Pixel Drop concerne également des améliorations pour les suggestions proactives (Magic Cue) sur Pixel 10, grâce à la nouvelle technologie de confidentialité Private AI Compute dans le cloud.