Les chauves-souris fluorescentes et les toiles d'araignées vibrantes ne sont pas que des décorations d'Halloween. Des chercheurs américains viennent de confirmer que le phénomène est bien réel.

En examinant des spécimens de musée, ils ont découvert que six espèces de chauves-souris d'Amérique du Nord émettent une lueur verdâtre inquiétante lorsqu'elles sont exposées à la lumière ultraviolette, ajoutant au mystère de la photoluminescence chez les mammifères.

Comment cette lueur a-t-elle été découverte ?

La découverte a été faite par des chercheurs de l'Université de Géorgie. Inspirée par des rapports précédents sur d'autres mammifères, l'équipe a eu l'idée d'examiner 60 spécimens du Georgia Museum of Natural History sous une lampe UV.

Le résultat fut immédiat : les ailes, les membres postérieurs et la membrane entre les pattes de six espèces différentes ont commencé à briller d'une couleur vert émeraude. Les espèces concernées incluent la grande chauve-souris brune, la chauve-souris rouge et la chauve-souris grise.

Pourquoi brillent-elles ?

C'est le mystère complet. L'équipe de recherche a analysé la longueur d'onde de la lumière ultraviolette émise et a pu écarter plusieurs hypothèses. La première était le camouflage. En effet, la chlorophylle des feuilles brille aussi, mais en rouge, pas en vert. La lueur ne servirait donc pas à se cacher dans le feuillage.

La seconde était la séduction. Mais la lueur étant identique chez les mâles et les femelles, elle ne semble pas jouer un rôle dans l'attraction sexuelle.

Quelle est la théorie privilégiée pour les chauves-souris ?

Les scientifiques, dont Briana Roberson qui a mené l'étude, penchent pour une autre explication. Le fait que six espèces distinctes (insectivores et frugivores) de chauve-souris partagent exactement la même lueur verte suggère qu'il ne s'agit pas d'une adaptation indépendante, mais d'un trait hérité d'un ancêtre commun.

Il est possible que cette photoluminescence ait eu une fonction de communication dans le passé lointain, mais qu'elle ne soit aujourd'hui qu'un simple "artefact" évolutif, une relique sans utilité.

Et que se passe-t-il avec les toiles d'araignées ?

Dans un autre registre "effrayant", des chercheurs de l'Université suédoise des sciences agricoles se sont penchés sur les araignées-guêpes (Argiope bruennichi). Ces araignées ajoutent des motifs en zigzag à leurs toiles, appelés "stabilimenta", dont l'utilité était inconnue.

Des simulations numériques ont montré que ces structures n'affectent pas les vibrations perpendiculaires. Cependant, pour les vibrations dans le sens de la spirale, le "stabilimentum" amplifie et propage les ondes vers plus de points de détection sur la toile. En clair, ces zigzags agiraient comme un sonar, aidant l'araignée à localiser plus précisément ses proies.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les chauves-souris peuvent-elles voir cette lueur ?

Oui. Bien qu'on en sache peu sur leur vision, les scientifiques confirment que les yeux des chauves-souris sont équipés pour percevoir cette longueur d'onde spécifique. Elles peuvent donc voir cette couleur verte.

Voit-on ce phénomène dans la nature ?

C'est peu probable. Les chercheurs soulignent que les chauves-souris n'ont pas de "lumière noire" dans la nature. La lumière de la lune n'est probablement pas assez forte pour activer cette fluorescence. Des critiques de l'étude estiment même que la lueur pourrait être un artefact chimique dû à la préservation des spécimens de musée, bien que des études antérieures contredisent cela.

D'autres mammifères brillent-ils ?

Oui, le phénomène est étonnamment courant. Des études ont déjà montré que les ornithorynques, les wombats, les écureuils volants et les "pocket gophers" (gaufres) brillent aussi sous lumière UV. On a recensé le phénomène chez environ 200 espèces de mammifères.

Qu'est-ce qu'un "stabilimentum" ?

C'est un motif de soie dense et visible, souvent en zigzag, que certaines araignées tissent au centre de leur toile. On a longtemps pensé qu'il servait à dissuader les oiseaux ou à attirer les proies, mais cette nouvelle étude suggère fortement un rôle dans la détection des vibrations.