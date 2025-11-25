C'est au salon de Guangzhou que le voile est tombé sur cette machine impressionnante. Chery, via sa marque premium Exeed, ne fait pas dans la demi-mesure avec ce modèle qui mélange le look d'un break de chasse racé à des performances de fusée.

Il vise à séduire ceux qui trouvent les SUV trop lourds et les berlines trop classiques, en proposant un compromis explosif entre volume utile et sportivité radicale.

Une accélération digne des plus grands circuits

Sous le châssis, c'est une véritable démonstration de force pour cette voiture électrique d'un genre nouveau. Avec une configuration brutale, l'engin expédie le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes grâce à une gestion millimétrée de chaque moteur.

Ce tour de force mécanique, rendu possible par l'action conjointe de trois propulseurs, garantit une adhérence parfaite même quand on écrase la pédale de droite.

Cela sonne comme un avertissement sérieux aux sportives thermiques traditionnelles qui peinent désormais à suivre ce rythme infernal.

L'angoisse de la panne sèche appartient au passé

Mais là où l'Exlantix frappe le plus fort, c'est sur l'endurance pure. Grâce à son système EREV à prolongateur, le constructeur annonce une autonomie théorique dépassant les 1700 kilomètres selon le cycle CLTC. C'est tout simplement colossal et cela permet d'envisager les longs trajets autoroutiers avec une sérénité absolue, loin du stress habituel des bornes défectueuses.

Il devient techniquement possible de traverser plusieurs frontières européennes sans même jeter un œil inquiet à la jauge d'énergie.

Cinq minutes pour repartir à l'aventure

Et si vous devez tout de même vous brancher pour un appoint, l'attente sera anecdotique. L'architecture 800V de la voiture permet une recharge rapide capable de récupérer 450 km de rayon d'action en seulement cinq minutes, à peine le temps de prendre un café.

Ajoutez à cela un arsenal de 27 capteurs, dont un LiDAR, pour piloter les assistances à la conduite, et vous obtenez un concentré de futur sur quatre roues.

La technologie embarquée ne sert pas seulement le confort, mais assure une sécurité active de tous les instants pour le conducteur et ses passagers.

Foire Aux Questions (FAQ)

C'est quoi un "Shooting Brake" exactement ?



C'est une carrosserie hybride très prisée, mélangeant l'élégance et la ligne de toit fuyante d'un coupé sportif avec le coffre allongé et pratique d'un break. C'est souvent considéré comme le summum du chic automobile, alliant style dynamique et volume de chargement.

Le cycle CLTC, c'est fiable comme mesure ?



C'est la norme d'homologation chinoise, qui est généralement plus optimiste que notre cycle WLTP européen. Si les 1700 km sont impressionnants sur le papier, il faudra probablement s'attendre à un chiffre un peu inférieur en conditions réelles sur nos routes, même si la performance reste exceptionnelle.

Quand pourra-t-on la voir en Europe ?



Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée pour le vieux continent. Cependant, la marque Exeed affiche des ambitions internationales claires, et un tel modèle semble parfaitement taillé pour plaire aux conducteurs européens amateurs de breaks performants.